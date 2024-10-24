РКН сообщил о лишении лицензий не подключенных к «Антифроду» операторов

В конце июня операторы начали блокировать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод»: то есть абонент оператора, который не подключен к этой системе, не мог дозвониться до других абонентов. Тогда же эксперты говорили, что к системе уже подключены все крупнейшие операторы мобильной связи. Среди тех, кто не успел подключиться к системе, на тот момент называли небольших или ведомственных операторов с одной автоматической телефонной станцией (АТС). Но среди не успевших на июнь этого года также оказалась компания «Газпром Телеком», 100-процентная «дочка» «Газпрома», которая предоставляет услуги телефонной связи организациям газовой отрасли и другим потребителям. Как говорил представитель компании, для проекта MVNO (виртуального оператора мобильной связи) «Газпром Телекома» подключение было реализовано, но для телефонных станций фиксированной связи оно может занять как минимум год из-за долгой процедуры закупок.