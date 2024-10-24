РКН сообщил о лишении лицензий не подключенных к «Антифроду» операторов

Как сообщил замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков, выступая на конференции «Спектр-2024» в среду, 23 октября, к настоящему времени в России остается 13 операторов связи, которые не выполнили требования о подключении к системе «Антифрод». «В отношении них сейчас проводятся проверки и, скорее всего, будет принято решение об аннулировании лицензии [на оказание услуг связи]», — рассказал Терляков.
Названия этих операторов в Роскомнадзоре не раскрывают. Но как пояснил глава ведомства Андрей Липов, крупных компаний среди них нет. «Мы специально провели анализ, чтобы исключить возможность отключения абонентов от услуг связи, смотрели, есть ли альтернативные операторы связи на территории, где работает компания, которую могут лишить лицензии», — отметил Липов.
В кулуарах форума Олег Терляков пояснил, что изначально не подключенных к «Антифроду» операторов было 26, но в процессе разбирательства часть из них сами начали отказываться от лицензий, посчитав, что не смогут технически обеспечить реализацию требований.
Роскомнадзор запустил систему «Антифрод» в декабре 2022 года. Она должна выявлять звонки, совершенные с подменных номеров, что необходимо для борьбы с телефонными мошенниками и вымогателями. До 1 марта 2024 года к этой системе должны были подключиться все российские операторы. К настоящему времени подключены 1167 операторов, или 99,5% компаний связи, владеющих номерами в России, рассказал Терляков. Весной этого года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что они рассчитывают закончить подключение к концу года.
В конце июня операторы начали блокировать звонки с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод»: то есть абонент оператора, который не подключен к этой системе, не мог дозвониться до других абонентов. Тогда же эксперты говорили, что к системе уже подключены все крупнейшие операторы мобильной связи. Среди тех, кто не успел подключиться к системе, на тот момент называли небольших или ведомственных операторов с одной автоматической телефонной станцией (АТС). Но среди не успевших на июнь этого года также оказалась компания «Газпром Телеком», 100-процентная «дочка» «Газпрома», которая предоставляет услуги телефонной связи организациям газовой отрасли и другим потребителям. Как говорил представитель компании, для проекта MVNO (виртуального оператора мобильной связи) «Газпром Телекома» подключение было реализовано, но для телефонных станций фиксированной связи оно может занять как минимум год из-за долгой процедуры закупок.