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Палладий подорожал на 10% на новости о возможных санкциях против России

Биржевые цены на палладий подскочили на фоне новостей о том, что США предложили другим странам G7 ввести санкции на поставки этого металла из России.

Источник: Reuters

Декабрьские фьючерсы на палладий на Чикагской товарной бирже (CME) в моменте подскочили на 9,81%, до $1169 за унцию. К 14:23 мск рост замедлился до 7,51%, котировки откатились к $1144,5 за унцию.

Биржевые цены на палладий устремились вверх на фоне новостей о том, что США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. США все еще импортируют российский палладий, поскольку на «Норникель» приходится примерно 40% мирового производства металла.

Акции самой металлургической компании на торгах на Мосбирже выглядят лучше широкого рынка. По состоянию на 14:26 мск бумаги «Норникеля» прибавили 1,05%, до ₽105,26, при том что индекс Мосбиржи был в красной зоне.

Новость дополняется.