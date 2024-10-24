Открытый счет: для новых инвестиций из недружественных стран могут снять ограничения

Иностранцы из недружественных государств смогут снова вкладываться в российские ценные бумаги без проблем с выводом прибыли или всех средств. Минфин и Центробанк обсуждают внесение изменений в законодательство по снятию для этой категории нерезидентов валютных ограничений на новые инвестиции, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Сейчас активы иностранцев из недружественных государств и выплаты по ним находятся на счетах типа С, с которых нельзя вывести деньги. В то же время Минфин не поддерживает предложение о том, чтобы разрешить вкладывать средства, которые уже находятся на счетах типа С, в российские ценные бумаги. Пока это преждевременно, считают в ведомстве.
Как планируется привлекать иностранцев вкладывать в ценные бумаги России
О том, что Центробанк и Министерство финансов работают над донастройкой валютного законодательства, чтобы иностранцы, в том числе из недружественных государств, могли вкладываться в российские ценные бумаги, «Известиям» рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Замминистра финансов Иван Чебесков пояснил, что речь идет о снятии валютных ограничений на новые инвестиции из других государств.
— Если они хотят вкладывать деньги в Россию, то могут заводить деньги и при этом не будут ограничиваться с точки зрения репатриации прибыли или всех вложений, — сказал замглавы финансового ведомства.
С марта 2022 года активы нерезидентов из недружественных стран заблокированы на счетах типа С, туда же поступают доход по ценным бумагам и другие выплаты. Вывести за рубеж средства с этих счетов нельзя. Исключение составляет программа по обмену замороженными активами, которая стартовала в этом году. Однако по ней объем на одного инвестора составляет не более 100 тыс. рублей, поэтому можно говорить о небольших суммах.
В то же время Минфин пока не одобряет предложение о том, чтобы разрешить нерезидентам инвестировать средства со счетов С в российские ценные бумаги. С такой инициативой в начале октября выступил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
— Это предложение мы пока не поддерживаем, — рассказал «Известиям» Иван Чебесков. — Счета типа С — это все-таки стратегический резерв страны, который мы были вынуждены создать в ответ на блокировку наших активов. Пока идет негативная тенденция в отношении российских золотовалютных резервов, говорить о больших возможностях для счетов С преждевременно.
Относительно того, когда может быть реализовано снятие ограничений на новые инвестиции, замглавы Минфина ответил, что в этом вопросе ведомство больше ориентируется на запрос.
— Если он сформируется в достаточных масштабах, то мы готовы оперативно реализовать изменения, — подчеркнул Иван Чебесков, добавив, что сейчас некий интерес от инвесторов из недружественных стран наблюдается, но пока не очень значительный.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что ведомство работает над детальной концепцией, в том числе и по инвестированию на российском фондовом рынке для нерезидентов. Пресс-служба Центробанка не ответила на запрос редакции.
Получит ли российский фондовый рынок импульс к росту
Большинство экспертов и брокеров считают, что интерес со стороны иностранных инвесторов к вложениям в российские ценные бумаги имеется. И обсуждаемые изменения могут подтолкнуть их к выходу на наш фондовый рынок.
Например, на банковском конгрессе ЦБ в июле этого года глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков рассказал, что в конце прошлого года проводил встречу в Швейцарии и зал, пусть и небольшой, был забит. Но главное, что инвесторы не побоялись и пришли. То есть готовность инвестировать есть, подчеркнул представитель банка. Рынки капитала — незакрываемая платформа, отметил он.
— Несмотря на все геополитические риски, интерес к российским активам есть у многих компаний из недружественных стран и во многом из-за значительной фундаментальной недооценки большинства активов, — согласен замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
Более того, отметил Денис Шулаков, до сих пор в иностранных руках остается большое количество российского риска. Он привел пример замещающих облигаций (замена евробондов на российские), через которые в страну вернулось $28 млрд ликвидности, что составляет всего 52% от размещений в иностранной валюте. Даже если процентов 10 от оставшихся у россиян, то остальные держат иностранцы, уверен представитель Газпромбанка.
По его мнению, о полноценном возвращении нерезидентов на российский рынок можно будет говорить после снятия регуляторных требований и развития канала вовлечения и управления спросом розничного инвестора для вложения в бумаги страны.
По мнению старшего преподавателя экономической теории РЭУ имени Плеханова Кавы Ходжи, потенциальная отмена валютных ограничений станет позитивным сигналом для нерезидентов, независимо от степени дружественности их стран. Так, заметил он, в настоящее время наблюдается осторожный, но устойчивый интерес к российскому фондовому рынку со стороны международных инвесторов, особенно из стран Азии и Ближнего Востока. Их привлекают высокие дивидендные доходности российских компаний и фундаментальная недооцененность многих активов.
Действительно, после ухода нерезидентов, например, индекс Мосбиржи моментально рухнул. Если в октябре 2021-го он превышал 4000 пунктов, то в апреле 2022-го упал до порядка 2204, а сейчас находится на уровне 2700.
— Отмена валютных ограничений может придать дополнительный импульс котировкам российских ценных бумаг, — считает Кава Ходжа. — Но для устойчивого притока иностранного капитала необходимо развивать альтернативные механизмы расчетов, совершенствовать регуляторную среду и повышать уровень корпоративного управления в российских компаниях.
И Дмитрий Леснов из «Финама» предположил, что снятие ограничений будет способствовать росту на фондовом рынке.
— Если бы не была «заблокирована» возможность свободного перемещения капиталов между странами, мы бы сейчас не были свидетелями таких низких оценок многих компаний на российском рынке, — уверен он.
Если изменения будут приняты, то теоретически это может создать предпосылки для значительного оживления на российском фондовом рынке, также полагает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
— Приток иностранного капитала поспособствует увеличению ликвидности, объем торгов возрастет, а это будет влиять на повышение стоимости акций российских компаний. Но такой эффект будет достигнут только в результате очень серьезных послаблений, в том числе при высокой заинтересованности иностранных инвесторов, — отметил он.
Правда, все эксперты отмечают, что сохраняющиеся геополитические риски будут продолжать сдерживать интерес нерезидентов, поскольку риск потери средств сохранится.
При этом главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что главная проблема с инвестициями из недружественных стран — не валютные ограничения в России, а прямые запреты их правительств. Поэтому вряд ли односторонние меры будут иметь сколько-нибудь значимые последствия.