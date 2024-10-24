Открытый счет: для новых инвестиций из недружественных стран могут снять ограничения

Иностранцы из недружественных государств смогут снова вкладываться в российские ценные бумаги без проблем с выводом прибыли или всех средств. Минфин и Центробанк обсуждают внесение изменений в законодательство по снятию для этой категории нерезидентов валютных ограничений на новые инвестиции, сообщил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. Сейчас активы иностранцев из недружественных государств и выплаты по ним находятся на счетах типа С, с которых нельзя вывести деньги. В то же время Минфин не поддерживает предложение о том, чтобы разрешить вкладывать средства, которые уже находятся на счетах типа С, в российские ценные бумаги. Пока это преждевременно, считают в ведомстве.