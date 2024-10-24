Отчетность X5 Group, дальнейшее снижение индекса Мосбиржи: дайджест

Отчетность X5 Group
В четверг, 24 октября, X5 Group представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
Неделей ранее компания опубликовала операционные результаты, где сообщила о росте чистой розничной выручки на 22,9%. Такой позитивной динамики удалось добиться благодаря увеличению сопоставимых (LFL) продаж на 13,8% и чистых торговых площадей на 9%.
Эксперты ожидают роста EBITDA и чистой прибыли в третьем квартале 2024 года, но снижения рентабельности.
Так, согласно прогнозам аналитика ИК «Велес Капитал» Артема Михайлина, EBITDA за отчетный период выросла на 15,2%, до ₽70,66 млрд. При этом рентабельность сократилась на 0,5 п.п., до 7,2%.
«Основными факторами снижения маржи могли стать высокая база сопоставимого периода прошлого года и опережающий рост затрат на персонал в силу дефицита кадров в стране», — отмечает Артем Михайлин.
Несмотря на снижение рентабельности EBITDA, чистая прибыль, по ожиданиям аналитика, могла вырасти на 21,1%, до ₽35,84 млрд. Такого роста показателя ретейлер мог добиться благодаря значительному объему средств на депозитах.
«Из-за высоких процентных ставок компания получает большие доходы от вложения имеющихся денежных средств. Мы полагаем, что чистые процентные расходы значительно снизились как в годовом так и в квартальном сопоставлении, что оказало поддержку чистой прибыли группы», — пояснил Артем Михайлин.
«Наша последняя рекомендация для бумаг X5 Group — “Покупать”», — отметил эксперт.
Сейчас торги расписками приостановлены на фоне процесса передачи держателям владения российским юридическим лицом. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже запланировано на 9 января следующего года.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии среды потерял 0,74%, до 2 734,93 пункта. На вечерней сессии падение ускорилось, индекс IMOEX2, который отражает динамику торгов как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 2 714,66 пункта.
«Основным негативом для наших акций, скорее всего, продолжает выступать санкционный фактор», прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Дитрий Бабин. К информации понедельника о желании ЕС ввести ограничения против экспорта из РФ нефти и сжиженного природного газа добавилась новость о том, что США на следующей неделе ужесточат санкции против России.
Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки, считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, в пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 15 по 21 октября недельная инфляция составила 0,20% по сравнению с 0,12% неделей ранее.
Большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — прогнозирует повышение ставки 25 октября на 100 б.п., до 20%. Однако есть те, кто ожидает повышения до 21%. В частности, такой прогноз дают аналитики SberCIB.
Негативные настроения на рынке усугубило падение цен на нефть, пишет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По итогам среды котировки нефти Brent снизились на 1,42%, до $74,96 за баррель.
На дневном графике Индекс МосБиржи вышел из бокового коридора вниз, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. «На наш взгляд, это не говорит о формировании устойчивого нисходящего тренда. Текущий откат лишь расширил границы боковика. Ближайшая цель снизу — в районе 2650 пунктов», — отметил эксперт.
В тоже время объемы торгов на снижении выросли. Это локальный негативный сигнал, говорящий о том, что риски дальнейшего спуска сохраняются, пишет Василий Карпунин.
«Пик распродаж бумаг может прийтись на пятницу — монетарная неопределенность пока напрягает, но по факту оглашения ключевой ставки возможно послабление на рынке», — предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Впрочем, падение индекса — временное, считает Михаил Зельцер. «К санкциям рынок адаптируется, а неопределенность по ключевой ставке должна снизиться в пятницу после 13:30 мск: биржевые эмоции поутихнут, что и стабилизирует рынок акций», — заключил эксперт.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,85, продать — по ₽94,7;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,87, продать — по ₽94,83.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,2;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽103,45.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,75;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,13.
Корпоративные события
Х5 Group: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
ММК: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
«Займер»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
Henderson: операционные результаты за сентябрь 2024 года.
ТГК-1: операционные результаты за третий квартал 2024 года.
Другие важные события
Саммит БРИКС. Президент РФ Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию.
Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября.
Продолжается пленарная неделя FATF.
Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 10:30 мск.
Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 10:30 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 11:00 мск.
Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:00 мск.
США: количество первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг в октябре — 16:45 мск.
США: продажи нового жилья в сентябре — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 734,93 (-0,74%).
Индекс РТС: 891,54 (-0,78%).
S&P 500: 5797,4 (-0,92%).
Dow Jones Industrial Average: 42 514,95 (-0,96%).
NASDAQ Composite: 18 276,65 (-1,6%).