Отчетность X5 Group, дальнейшее снижение индекса Мосбиржи: дайджест

Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки, считает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, в пользу более решительных действий регулятора выступают недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ). За неделю с 15 по 21 октября недельная инфляция составила 0,20% по сравнению с 0,12% неделей ранее.