Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ

«Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат — то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии», — сказал Шадаев.
Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении — то есть там, где «эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде».
Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении.
«Наша главная задача сейчас — с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение — ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены», — добавил министр.