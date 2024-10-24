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Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ

ТЮМЕНЬ, 24 окт — РИА Новости. Минцифры планирует распространить меры поддержки, которые сейчас есть у российского программного обеспечения (ПО), на проекты с искусственным интеллектом — то есть помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на форуме «Инфотех-2024».

Источник: © РИА Новости

«Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат — то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии», — сказал Шадаев.

Он отметил, что искусственный интеллект будет внедряться в государственной сфере, здравоохранении — то есть там, где «эффект можно будет почувствовать сразу и в очень большом виде».

Перед министерством, по словам Шадаева, стоят задачи не только развивать новые технологии, но и на порядок увеличить их внедрение и в отраслях экономики, и в бюджетной сфере, и в государственном управлении.

«Наша главная задача сейчас — с одной стороны, поддерживая темпы развития новых разработок, новых технологий, уже стимулировать их проникновение в эти сферы. … Это (внедрение — ред.) будем напрямую финансировать и через новые сервисы, и через стимулирование спроса. Поэтому здесь добавляется финансовый рычаг и ресурсы, необходимые для искусственного интеллекта, у нас в программе предусмотрены», — добавил министр.