Минцифры распространит меры поддержки отечественного ПО на проекты с ИИ

«Здесь у нас традиционные меры поддержки. Мы будем помогать крупному бизнесу делать большие пилотные внедрения, перенося часть затрат — то, что мы делаем в целом по российскому софту, мы отдельно распространили на проекты с искусственным интеллектом. Поддерживать дальше будем наши научно-исследовательские центры, которые на базе наших университетов будут развивать технологии», — сказал Шадаев.