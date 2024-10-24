Мерное решение: кабмин усиливает контроль за ценами на сливочное масло

Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. 23 октября он провел совещание, на котором отметил, что уже активизирован импорт этого товара, но это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, с начала года цены на сливочное масло выросли почти на 18%. Причиной подорожания стало увеличение себестоимости производства, в том числе увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать ситуацию. В ФАС сообщали, что проводят анализ обоснованности повышения оптово-отпускной стоимости этого товара.
Как стабилизировать цены на масло
Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и ведомств. Уже сейчас власти активизировали импорт сливочного масла из дружественных стран, отметил он. При необходимости власти готовы принять и дополнительные меры.
— Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки, — подчеркнул вице-премьер.
Речь идет о льготных оборотном и инвестиционном кредитовании, лизинге и других мерах. Вице-премьер также напомнил, что масло подлежит обязательной маркировке, то есть власти могут отслеживать весь процесс — от изготовления до момента покупки. А значит, есть возможность отследить и всю цепочку ценообразования.
«Известия» направили запросы в Минпромторг, а также ведущим производителям молочной продукции в РФ и федеральным ритейлерам. Минсельхоз ведет постоянный мониторинг отпускных цен на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло: в настоящее время в оптовом сегменте стоимость данного продукта уже снижается, сказали «Известиям» в ведомстве. Также министерство принимает меры, направленные на увеличение импорта сливочного масла из дружественных стран, что обеспечит внутренний рынок.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» сообщали, что дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют. В Минсельхозе заявляли, что в январе-августе отечественные производители выпустили 221,2 тыс. т сливочного масла, это примерно соответствует уровню прошлого года. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам 2024-го, добавили там.
По данным Росстата, за август и сентябрь цены на сливочное масло выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме. Так, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития. Именно это ведомство принимает решения и устанавливает предельно допустимые цены на социально значимые товары первой необходимости. Ситуация уже начинает выравниваться — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков на сливочное масло начали снижаться, в среднем на 2,4% по сравнению с неделей ранее, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Вслед за этим началась коррекция розничных цен на масло в торговых сетях, сказал он.
— Торговые сети с начала года сохраняют низкие наценки на сливочное масло «первой цены», как на социально значимый товар, на уровне 10−12%, что не покрывает операционных затрат ритейлеров, но помогает сдерживать рост цен. Сейчас килограмм сливочного масла «первой цены» в крупнейших торговых сетях стоит 860 рублей — это на 18% меньше, чем в среднем по стране, по данным Росстата (1055 рублей за килограмм, по данным на середину октября). Действия ритейлеров оказывают стабилизирующий эффект на рынок и служат ценовым ориентиром для других форматов торговли, — уверен эксперт. — Мы по-прежнему не видим рисков нехватки сливочного масла и других видов молочных продуктов. Уведомления от отдельных производителей о сокращении объемов поставок масла не несут массового характера.
Что такое государственное регулирование цен
В моменте проблему с растущими ценами на сливочное масло можно решить только регуляторными мерами, уверен директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Масло входит в список 24 социально значимых товаров, стоимость которых власти могут фиксировать, то есть устанавливать предельно допустимые значения для ценников, напомнил он.
По его словам, такую меру можно применять ограниченно, максимум на три месяца, чтобы мгновенно закрыть возникшую проблему. Если срок будет более продолжительным, то производители переориентируются на изготовление более рентабельной продукции. В это время можно наращивать импорт из дружественных стран — например, Белоруссии и Сербии.
— В течение этого периода можно разобраться, в чем причина возникшей ситуации. Речь идет о недобросовестных производителях, которые необоснованно повышают цены на продукцию, либо все-таки проблема в их резко подскочивших издержках. То есть надо понять, что стало причиной такого существенного пересмотра отпускных цен для торговли, — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что в этом году в России выросли доходы населения, а вслед за ними и траты на продукты. Это подхлестнуло спрос на сливочное масло, тем более другие его потребители — рестораторы, отельеры, кондитерская промышленность — также увеличили закупки продукции. Производители масла при этом ориентировались на объемы изготовления прошлого года без учета повышающегося спроса, что также повлияло на ситуацию, полагает эксперт.
По данным «Роспродсоюза», производство сливочного масла в РФ в январе-августе составило 221,1 тыс. т (+1,6% к аналогичному периоду 2023-го), то есть рынок стабилен и дефицита нет.
Глава Совета по развитию потребительского рынка ТПП Александр Борисов считает, что рынок вполне способен отрегулировать себя и самостоятельно. По его словам, стоимость сливочного масла в 2021 году выросла на 21%, а в 2022-м лишь на 1,5% — тогда изготовители держали цены на продукцию.
— Цена на эту продукцию была стабильной длительное время, у производителей возникли отсроченные накопленные издержки, которые необходимо реализовать. То есть речь идет о вполне ожидаемых колебаниях, — отметил эксперт.
Тем более надо учитывать тенденции этого года: потребители стали интересоваться в большей степени молоком низкой жирности, тогда как для масла нужна высокая, отметил он. Повысился и спрос на сыры, что отвлекает значительный объем сырья. В итоге получилось, что производители масла столкнулись с нехваткой сырья для производства масла, но эта ситуация преодолима, резюмировал эксперт.