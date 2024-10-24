Мерное решение: кабмин усиливает контроль за ценами на сливочное масло

По данным Росстата, за август и сентябрь цены на сливочное масло выросли на 7,9%, а с начала года — почти на 18%. На ситуацию обратили внимание в Госдуме. Так, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития. Именно это ведомство принимает решения и устанавливает предельно допустимые цены на социально значимые товары первой необходимости. Ситуация уже начинает выравниваться — на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков на сливочное масло начали снижаться, в среднем на 2,4% по сравнению с неделей ранее, отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Вслед за этим началась коррекция розничных цен на масло в торговых сетях, сказал он.