Материальное закрепление: на реализацию льготных ипотечных программ направили почти 500 млрд рублей

Проблематика улучшения жилищных условий, по мнению депутата, говорит о том, что как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе тенденция на получение льготных ипотечных программ в стране сохранится. В этой связи на стадии обсуждения сейчас рассматриваются новые льготные программы, рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Задача стоит не только помочь и удержать востребованных специалистов, но также развивать регионы, а не города-миллионники.