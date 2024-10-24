Материальное закрепление: на реализацию льготных ипотечных программ направили почти 500 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, сообщается на сайте правительства. Деньги пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека» под 6%, а также «Дальневосточная и арктическая ипотека» под 2%. В правительстве пояснили, что необходимость выделения средств связана в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ. Может ли потребоваться дополнительное финансирование в будущем и на кого будут ориентированы новые льготные программы, разбирались «Известия».
Подорожание кредита
Ключевая ставка ЦБ к концу года может достигнуть 22% годовых, при этом крайне высока вероятность, что к середине 2025 года она вырастет еще на 3 процентных пункта и составит 25%, заявил «Известиям» член Генсовета и комитета по строительству «Деловой России», застройщик Владимир Прохоров.
— Очевидно, что такая ситуация потребует от правительства выделения дополнительных средств на реализацию льготных программ жилищного кредитования. Средства, выделенные на льготные программы после 1 июля, по заявлению банков, уже исчерпаны, однако спрос на них со стороны населения остается достаточно высоким, — сказал он. — С учетом быстро растущей стоимости кредитов, семейная, ИТ и другие виды ипотек остаются для граждан едва ли не единственной возможностью для приобретения жилья, а для застройщиков возможностью его возведения.
Что же касается появления новых льготных продуктов для населения, то они в первую очередь будут касаться развития регионов и нацелены на сохранения рабочих кадров в ключевых для государства областях — строительстве, науке, ИТ, образовании и медицине, отметил Владимир Прохоров.
— Вероятность попадания в программы таких мегаполисов, как Москва и Петербург, Московской и Ленинградской областей крайне мала, — считает эксперт. — Однако спрос на ипотечные кредиты остается высоким и сейчас, падение рынка недвижимости в большей степени связано с нехваткой средств у населения, низкой покупательской способностью, ужесточением требований банков к потенциальным кредиторам и высокими ставками, а не с нежеланием граждан приобретать жилье или стоимостью самого жилья.
Изменение поддержки
Показатели 2023−24 годов говорят о востребованности льготных ипотечных программ среди населения, сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Борис Гладких. По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанному на пресс-конференции на форуме Finopolis, темпы роста ипотеки в 2024 году могут быть выше верхней планки прогнозного диапазона ЦБ в 12%.
— Однако из-за увеличения ставки ЦБ, согласно прогнозам ряда экспертов, объемы выдаваемых кредитов на недвижимость по итогу текущего года могут снизиться на 35%. Рынку требуется закономерная поддержка, во избежание застоя стройки и появления неликвида. При этом, согласно государственным программам развития регионов и поддержки конкретных профессиональных сообществ, прорабатываются новые решения для стимулирования покупательской активности населения, — подчеркнул депутат.
Во-первых, ЦБ отменяет ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке до 31 марта 2025 года. Во-вторых, средства текущего года на льготные программы перераспределяются между банками, во избежание возможного дефицита. В-третьих, повышается сумма единовременной выплаты на погашение ипотеки.
— Подобных мер много, и они комплексные. Та же Дальневосточная ипотека указом президента продлена до 2030 года, — заявил политик. — По этой причине в случае нехватки денежных средств у банков люфт на дополнительное финансирование государством предусмотрен. Конкретная сумма будет напрямую зависеть от текущей экономической ситуации, покупательского спроса и международного климата.
Проблематика улучшения жилищных условий, по мнению депутата, говорит о том, что как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе тенденция на получение льготных ипотечных программ в стране сохранится. В этой связи на стадии обсуждения сейчас рассматриваются новые льготные программы, рассчитанные на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Задача стоит не только помочь и удержать востребованных специалистов, но также развивать регионы, а не города-миллионники.
Дополнительное финансирование
Накануне председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ.
Средства пойдут на субсидирование процентной ставки «Семейной ипотеки» под 6% и «Дальневосточной и арктической ипотеки» под 2%. Около 269,8 млрд рублей направят на ранее выданные кредиты по программе «Льготная ипотека».
В правительстве пояснили, что необходимость выделения дополнительных средств связана в том числе с повышением ключевой ставки ЦБ. В сентябре Банк России увеличил ее с 18% до 19% годовых.
Альтернативным сценарием регулятор рассматривал повышение ее до 20%. ЦБ также указывал на возможность увеличения ставки на следующем заседании совета директоров регулятора 25 октября, так как инфляционное давление остается высоким.
— В случае дальнейшего повышения ключевой ставки, которое мы ожидаем, может потребоваться дополнительное выделение средств, — заявила «Известиям» старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. — Спрос на льготные программы будет повышаться на фоне дальнейшего роста ключевой ставки Банка России, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Так как ипотеку по рыночным ставкам финансово очень сложно обслуживать.
Новые варианты льготной ипотеки, скорее всего, коснутся определенных потребителей (ценные работники высокотехнологичных отраслей, молодые ученые, специалисты редких профессий) или отдельных регионов, где осуществляются крупные инвестиционные или инфраструктурные проекты, а также требуется активизация жилищного строительства, сказала «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
По итогам 2024 года будет выдано порядка 1,4−1,5 млн ипотечных кредитов на 5 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем 2022 года, рассказали ранее «Известиям» в аналитическом центре «ДОМ.РФ». Такие же показатели ожидаются и в следующем году при условии сохранения прогноза ЦБ по снижению ключевой ставки.
На фоне высоких ставок в экономике, а также снижения спроса на жилье, по оценке «ДОМ.РФ», цены на новостройки стабилизируются примерно на уровне инфляции или чуть ниже, то есть в реальном выражении практически не изменятся. Вместе с тем стоимость жилья на вторичном рынке может даже немного снизиться и в номинальном выражении.