К пешим ход: законопроект о страховании ответственности курьеров дошел до чтения в ГД

Законопроект, согласно которому курьеры должны будут страховать ответственность перед пешеходами, Госдума в ноябре рассмотрит в первом чтении. Нововведение коснется доставщиков заказов на электросамокатах и велосипедах с мотором. В Минцифры уверены: такой подход может спровоцировать подорожание товаров, а в Минпромторге отметили, что курьеры уже отвечают перед пешеходами по Гражданскому кодексу. Финальный отзыв правительства еще не готов. Страховщики считают, что предлагаемые нормы могут добавить нагрузку на бизнес.
Что такое страхование гражданской ответственности
Депутаты планируют обязать торговлю при онлайн-продажах привлекать к работе только тех курьеров, у которых есть договор страхования гражданской ответственности. Такой документ предполагает, что доставщики товаров должны будут возмещать ущерб, нанесенный пешеходам. Парламентарии во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесли такой проект в Госдуму еще в середине июля. Речь идет о поправках в закон о торговле. В ноябре их рассмотрят в первом чтении, следует из материалов, расположенных в базе данных нижней палаты парламента. «Известия» ознакомились с ними.
Курьерская доставка товаров и готовой еды активно развивается: если в 2021 году в этой сфере работало 830 тыс. человек, то в 2023-м — уже более 1 млн, говорится в пояснительной записке. При этом доход курьеров зависит от количества выполненных заказов, поэтому они стараются доставить их как можно быстрее, используя для этого электросамокаты, велосипеды с мотором и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Зачастую доставщики используют пешеходную часть для проезда, что делает их источником опасности для людей, отмечается в документе.
При этом обязательного страхования гражданской ответственности для курьеров перед третьими лицами в российском законодательстве нет, а получить компенсацию причиненного вреда в такой ситуации достаточно сложно, отметили депутаты. Новый подход «позволит гарантировать пострадавшему компенсацию от страховой компании, а также заставит курьеров быть более ответственными», подчеркивается в документе.
Минцифры подготовило свою позицию по законопроекту, «Известия» ознакомились с документом министерства. Там уверены, что новое требование об обязательном страховании обернется дополнительными расходами для онлайн-торговли. «Такие издержки неизбежно заложат в стоимость работы агрегаторов, курьеров и в конечном счете в цену товаров и услуг», говорится в бумагах.
Новые обязательства для доставщиков нельзя подвести под закон о торговле, их деятельность никак не связана «с приобретением и продажей товаров» — профилем розницы, отмечается в отзыве Минпромторга (есть у «Известий»). Там также сказано, что предлагаемое регулирование касается только курьеров и пешеходов. Но их отношения уже урегулированы ст. 1064 Гражданского кодекса, согласно которой причиненный человеку или его имуществу вред подлежит возмещению в полном объеме.
Финальный отзыв правительства еще не готов, отметил источник «Известий» в кабмине. В комитете Госдумы по промышленности и торговле, который курирует законопроект, на запрос редакции не ответили.
Что делать, если сбил курьер
Законопроект депутатов носит дискриминационный характер, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
— Если и вводить новую ответственность перед пешеходами, то это нужно делать для всех владельцев средств индивидуальной мобильности, безотносительно их рода занятий. Непонятно также, что делать с пешими курьерами, их число доминирует. Получится, что без договора страхования гражданской ответственности нельзя будет брать на работу, — сказал он «Известиям». — По нашим данным, в России около 400 тыс. таких работников, но точную цифру назвать невозможно: кроме штатных курьеров, которые есть у многих компаний, бизнес может привлекать дополнительные силы в моменты пиковых нагрузок.
С коллегами согласны в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
— Законопроект предлагает обязать торговлю контролировать, чтобы операторы доставки работали лишь с застрахованными курьерами. Это нерационально и невыполнимо, — отметил «Известиям» председатель президиума организации Игорь Караваев. — Тем более страхование ответственности в сфере услуг доставки не должно быть предметом закона о торговле: доставка товаров не имеет отношения к розничной деятельности.
Идея обязательного страхования курьеров, которые используют средства повышенной опасности (электросамокаты, моторизованные велосипеды), нацелена на усиление защиты пешеходов, поэтому аргументы в пользу введения таких требований перевешивают возможные негативные последствия, отметила «Известиям» глава «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. К тому же такой шаг соответствует мировым трендам в сфере безопасности дорожного движения, заметила она.
— Но нормы ГК действительно уже предусматривают ответственность владельцев источников повышенной опасности, в том числе и курьеров. А введение обязательного страхования может стать дополнительным финансовым обременением для компаний, которые предоставляют курьерские услуги. Они найдут возможность компенсировать издержки за счет увеличения стоимости сервиса, а это в конечном итоге ляжет на плечи потребителей, — уверена она.
Если курьер столкнется с пешеходом, то последнему нужно будет пройти определенный юридический путь, который в том числе может включать судебные тяжбы, отметил «Известиям» глава направления цифрового права «ЛигалПикс» Мирза Чирагов. При этом можно доказать свою правоту и получить на руки исполнительный лист, но деньги в реальности получить сложно. Если в этой цепочке возникнет страхование, то алгоритм взыскания существенно упростится, поскольку можно будет обратиться напрямую в страховую компанию, сказал эксперт.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) полагают, что предлагаемые нормы могут спровоцировать дополнительную нагрузку на бизнес. Там отметили, что сам курьер ничего страховать не станет. И более того, депутаты не предлагают никакого механизма контроля за наличием или отсутствием такого страхования. Поэтому, скорее всего, придется страховать ответственность за счет работодателей, что выльется в дополнительные издержки, добавили в организации. Вопрос защиты интересов пешеходов крайне важен, сказал «Известиям» замглавы страховой компании «Макс» Александр Горяинов, поэтому «к инициативе мы относимся положительно». Но основным риском такого предложения будет идентификация человека, ответственность которого застрахована в рамках такого договора.