К пешим ход: законопроект о страховании ответственности курьеров дошел до чтения в ГД

— Если и вводить новую ответственность перед пешеходами, то это нужно делать для всех владельцев средств индивидуальной мобильности, безотносительно их рода занятий. Непонятно также, что делать с пешими курьерами, их число доминирует. Получится, что без договора страхования гражданской ответственности нельзя будет брать на работу, — сказал он «Известиям». — По нашим данным, в России около 400 тыс. таких работников, но точную цифру назвать невозможно: кроме штатных курьеров, которые есть у многих компаний, бизнес может привлекать дополнительные силы в моменты пиковых нагрузок.