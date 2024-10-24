Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2025−2027 годы

Таким образом, ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования, при этом использовать средства ФНБ на его покрытие не планируется. Предполагается, что расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга в общем объеме расходов бюджета с 7,7% в 2025 году увеличатся до 7,9% в 2026 году, а затем уменьшатся до 7,8% в 2027 году.