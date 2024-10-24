Глава Счетной палаты заявил об учете поставленных Путиным задач в проекте бюджета

В начале мая Путин подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В июле российский лидер призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной, а также попросил Ковальчука напрямую обращаться к нему в случае необходимости.