Глава Счетной палаты заявил об учете поставленных Путиным задач в проекте бюджета

«Счетная палата выдала положительное заключение на проект федерального бюджета. Мы отмечаем сбалансированность данного документа. В нем полностью учтены все национальные цели и задачи, которые были поставлены президентом Российской Федерации», — сказал он.
Также Ковальчук отметил важность того, что структурный баланс представленного бюджета полностью стабилен, а в целом документ полностью соответствует бюджетному правилу на ближайший трехлетний период.
Ранее, 21 октября, проект одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Документ, сформированный на основе прогноза социально-экономического развития страны, внесло правительство РФ. В 2025 году ожидается рост доходов федерального бюджета до 40,29 трлн рублей. В свою очередь, расходы достигнут до 41,46 трлн рублей.
В начале мая Путин подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В июле российский лидер призвал Счетную палату внимательно следить за финансовой дисциплиной, а также попросил Ковальчука напрямую обращаться к нему в случае необходимости.