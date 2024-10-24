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ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей», — говорится в публикации.

Ведомство возбудило дело о нарушении законодательства в отношении компании ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника», их подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.