ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей», — говорится в публикации.



Ведомство возбудило дело о нарушении законодательства в отношении компании ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника», их подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.



Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.