«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей», — говорится в публикации.
Ведомство возбудило дело о нарушении законодательства в отношении компании ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника», их подозревают в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.
Если вина организаций будет установлена, им будут грозить оборотные штрафы.
ФАС выявила дорожный картель почти на 15 миллиардов рублей
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФАС выявила дорожный картель на сумму 14,9 миллиарда рублей, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Признаки нарушения обнаружены на торгах по капремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей», — говорится в публикации.