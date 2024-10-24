Эксперты ВШЭ описали «новую реальность» российской экономики

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в базовом сценарии экспортные цены на российскую нефть будут составлять $69,7 за баррель в 2025 году, $66 — в 2026 году, $65,5 — в 2027 году. Рост ВВП страны в 2025 году составит 2,5%, в 2026 году — 2,6%, в 2027 году — 2,8%. По итогам текущего года в базовом сценарии инфляция составит, как ожидается, 7,3%, а в 2025 году — 4,5% (возвращение к таргету Центробанка — 4% — прогнозируется только в 2026 году). В базовом варианте прогноза Минэкономразвития закладывает резкое снижение темпов роста инвестиций в основной капитал: если по итогам 2024 года показатель прогнозируется в 7,8%, то в 2025 году — уже 2,1%. В 2026—2027 годах ожидается некоторый рост относительно 2025 года до 3 и 3,3% соответственно. Рост промышленного производства замедлится до 2% в 2025 году с 4% по итогам 2024-го.