Эксперты оценили стоимость посуточной аренды в самых популярных городах этой осени

На втором месте по количеству бронирований — Москва, где стоимость посуточной аренды составляет 4,7 тыс. рублей. В Казани, которая также вошла в топ-3, аренда обходится в 3,6 тыс. рублей. В других городах-лидерах — Ростов-на-Дону и Кисловодск. Арендовать жилье здесь стоит 3 тыс. и 3,6 тыс. рублей соответственно.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи пояснил, что до прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие россияне вложили свои средства в недвижимость и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды: долгосрочной и краткосрочной. «Расчеты показали, что на сегодняшний день краткосрочная аренда является более доходной: при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования по РФ) месячный доход составит около 42 тыс. рублей, в то время как на рынке долгосрочной аренды медианная ставка ниже — около 35 тыс. в месяц», — отметил Лейпи.
Среди анализируемых направлений самая дорогая посуточная аренда зафиксирована во Владивостоке (4,8 рублей за сутки), а самая доступная — в Краснодаре (2,7 тыс. рублей), Новосибирске и Красноярске (2,8 тыс. рублей). Эксперты поясняют, что высокие цены во Владивостоке связаны с особенностями рынка: в основном там предлагают квартиры в новых ЖК и в популярных у туристов локациях.
Специалисты также выяснили, что, как правило, туристы снимают жилье на 2−4 ночи. Около 4 дней они предпочитают провести в Калининграде, Кисловодске и Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону и Новосибирске жилье снимают максимум на две ночи, а в Казани и Москве останавливаются в основном на три.
Исследование основано на статистических данных нового сервиса краткосрочной аренды жилья «Домклик24».