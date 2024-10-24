Эксперты оценили стоимость посуточной аренды в самых популярных городах этой осени

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи пояснил, что до прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие россияне вложили свои средства в недвижимость и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды: долгосрочной и краткосрочной. «Расчеты показали, что на сегодняшний день краткосрочная аренда является более доходной: при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования по РФ) месячный доход составит около 42 тыс. рублей, в то время как на рынке долгосрочной аренды медианная ставка ниже — около 35 тыс. в месяц», — отметил Лейпи.