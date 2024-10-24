Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году

Ранее планировалось провести индексацию пенсий в 2025 году с 1 февраля на 4,5 процента и с 1 апреля — еще на 2,2 процента.
Однако правительство внесло изменения в законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. Это выше предусмотренных ранее параметров двухэтапной индексации, отмечает эксперт.
Виноградов напомнил, что в следующем году планируется возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.
«Поэтому увеличение пенсии на 7,3 процента коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров», — подчеркнул юрист.
С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям граждан.
«Также с 1 августа Соцфонд скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов», — указывает Виноградов.
Однако, как объясняет юрист, пока все цифры предварительные. Возможны пересмотры размеров индексации и дополнительные корректировки выплат.