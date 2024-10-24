Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.