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Цены на мобильную связь и интернет в РФ могут вырасти на 10−15%

В 2025 году 95% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Об этом сообщили менеджеры операторов, принявшие участие в ежегодном опросе TelecomDaily. С результатами ознакомились «Известия». В компании отметили, что впервые повышение тарифов анонсируют практически все участники рынка.

Источник: Freepik

Так, почти половина компаний (49%) планирует увеличить тарифы на 10−15%, еще 22% говорят, что рост цен будет выше — на 20% и более, в 24% организаций планируют, что рост составит 3−10%, говорится в исследовании.

На размер тарифов влияет множество факторов — стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы, добавили в пресс-службе «Мегафона».

Любое изменение цен в «Билайне» происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС, добавили в компании.

Операторам следует учитывать и интересы абонентов, сказали «Известиям» в Минцифры. А в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.