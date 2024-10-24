Цены на мобильную связь и интернет в РФ могут вырасти на 10−15%

Так, почти половина компаний (49%) планирует увеличить тарифы на 10−15%, еще 22% говорят, что рост цен будет выше — на 20% и более, в 24% организаций планируют, что рост составит 3−10%, говорится в исследовании.
На размер тарифов влияет множество факторов — стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы, добавили в пресс-службе «Мегафона».
Любое изменение цен в «Билайне» происходит в четком соответствии с тарифной политикой компании и в рамках экономически обоснованных параметров, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Информация о планируемых изменениях при необходимости предоставляется в Минцифры и ФАС, добавили в компании.
Операторам следует учитывать и интересы абонентов, сказали «Известиям» в Минцифры. А в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.