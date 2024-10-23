Займи, но выбей: клиенты с долгами в разных банках получат пометку в кредитной истории

Власти хотят обязать бюро кредитных историй (БКИ) помечать заемщиков с долгами в разных банках и МФО, начавших процесс комплексного урегулирования ссуд, сообщил «Известиям» глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута. Это позволит кредитным организациям быстрее и проще договариваться о лучших условиях для проблемных клиентов. Механизм помогает гражданам избежать банкротства благодаря увеличению срока ссуды, снижению платежа или даже частичному списанию задолженности. Законопроект, который обяжет банки предлагать заемщикам такую возможность, могут рассмотреть в Госдуме весной 2025-го. Как нововведение поможет снизить закредитованность россиян — в материале «Известий».
Какую информацию о долгах будут отмечать в БКИ
Власти хотят включить БКИ в процесс комплексного урегулирования задолженности клиентов банков. Оно позволяет заемщикам, которые допустили просрочки при погашении кредита или займа, организованно заключить соглашения о реструктуризации с несколькими кредиторами (банками и МФО, где у них есть ссуды). Так они могут с помощью одной заявки, например, увеличить срок и таким образом снизить платежи, отсрочить их, изменить даты внесения средств. Механизм также позволяет отменить начисленные неустойки, заменить залог и полность или частично списать долг.
Предполагается, что БКИ начнут помечать заемщиков, которые приступили к этой процедуре, и будут фиксировать факт множественного долга. Об этом «Известиям» сообщил глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
— В большинстве случаев это позволит всем кредиторам договориться и урегулировать долг, чтобы человек мог его обслуживать и не прибегать к процедуре банкротства, — пояснил он.
Изначально комплексное урегулирование запустил «Сбер» в 2022 году. Сейчас к механизму подключились еще 11 кредитных организаций, среди которых ВТБ, Совкомбанк, Росбанк, «ФК Открытие», оператор льготной ипотеки «Дом.РФ», микрофинансовые организации «ВебЗайм», «Займер» и «еКапуста», а также коллекторское агентство «АБК» (дочка «Сбера»).
Весной 2023 года ЦБ рекомендовал банкам предлагать возможность комплексного урегулирования долгов и выпустил стандарт этой процедуры. Сейчас готовятся поправки в законодательство, которые обяжут кредитные организации предоставлять эту опцию клиентам.
Закон не станет полностью дублировать действующий стандарт регулятора, однако его смысл будет аналогичным, пояснил Михаил Мамута. Он добавил: до конца года инициатива будет разработана и внесена в Госдуму — рассмотрят ее уже в весеннюю сессию 2025-го.
Именно в него регулятор хочет ввести механизм, который позволит кредиторам (банкам и МФО, где у клиента есть долг) оперативно получать информацию о комплексном урегулировании. Эту задачу можно решить, закрепив за БКИ функцию по информированию всех кредиторов заемщика о начале этой процедуры, подтвердили в пресс-службе ЦБ.
— Важно, чтобы информация о начале урегулирования задолженности отражалась в кредитной истории заемщика. Это позволит избежать несогласованных действий разных кредиторов и даст единое понимание сроков начала и завершения процедуры комплексного урегулирования, — пояснили в там.
Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, в будущем его параметры могут дополнительно уточнить, подчеркнули в регуляторе.
Какие данные БКИ передают в банки
В настоящий момент финансовые организации могут узнать у БКИ персональные данные клиента, его кредитную историю, запросы на ссуды, рассказали в пресс-службе ВТБ. Также доступна информация о банкротствах заемщиков.
Но сейчас нет механизмов межбанковского обмена информацией о ходе процесса реструктуризации кредитов, пояснил глава департамента розничных рисков Банка «Зенит» Александр Шорников. Есть лишь ограниченный набор сведений по финальному этапу, когда процесс фактически уже завершен.
Отметка о начале комплексного урегулирования значительно упростит клиентский путь, отметили в пресс-службе ВТБ. Заемщику будет достаточно подать заявление только к одному кредитору — сейчас клиенты должны направить их каждому участнику процесса (то есть всем банкам и МФО, где у них есть такие долги).
Сейчас в кредитной истории содержится несколько сотен признаков, по которым можно оценить платежеспособность заемщика, отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. По его словам, добавить в нее новые данные по предложению ЦБ будет несложно. БКИ поддержат обсуждаемый законопроект.
«Известия» направили запросы в другие крупнейшие бюро кредитных историй.
Посредничество БКИ приведет к сокращению затрат на проведение комплексного урегулирования, потому что у банков налажен с ними информационный обмен, отметили в пресс-службе ВТБ.
Основная сложность комплексного урегулирования — трудность согласования комфортных для заемщика индивидуальных условий, в равной степени устраивающих всех кредиторов, отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). После появления законопроекта, разрабатываемого ЦБ, такие ситуации должны исчезнуть.
Почему россияне берут сразу несколько кредитов.
Согласно данным ЦБ, по итогам первой половины 2024-го около 13 млн человек имели три и более кредита. Это примерно четверть всех заемщиков на рынке, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Причем именно на них приходится более половины задолженности по всем ссудам физлиц. Как правило, у них есть и банковские кредиты, и займы в МФО.
— Всё это говорит о том, что примерно четверть россиян испытывает нехватку собственных средств не только для крупных покупок, но и на элементарные потребности, — пояснила Наталья Мильчакова.
Заемщиков только с одним кредитом менее 50%, добавил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Но множественность долгов — вполне типичная картина. Если один кредитор откажет в займе, гражданин сможет получить необходимую сумму в другом банке, который более заинтересован в новых клиентах.
Из-за того, что у людей часто есть кредиты в нескольких организациях, информация БКИ не всегда в полной мере отражает глубину долговой нагрузки заемщика, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Например, россияне нередко берут сразу несколько кредитных карт в разных банках в течение 12 часов — каждая пятая или шестая ссуда в РФ оформлена подобным образом.
Важно обеспечить мгновенное информирование кредиторов об оформлении заемщиком новой задолженности, пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Сейчас бывают ситуации, когда люди в течение короткого промежутка времени берут много займов, попадают в кредитную кабалу и не могут обслуживать долг.
— Комплексное урегулирование задолженности, утвержденное на законодательном уровне, будет серьезной предпосылкой для реального снижения уровня закредитованности населения, — подчеркнули в пресс-службе НАПКА.
Одна из причин закрепить принципы комплексного урегулирования в законе — это возможный рост дефолтности по розничным кредитам на фоне резкого охлаждения рынка, отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА». По его мнению, спрос на такую организованную процедуру в перспективе может вырасти. Помимо того, для финансовой устойчивости важно обеспечить банки механизмом, который позволит сохранить приток платежей по проблемной задолженности вместо ее перевода в категорию безнадежной.