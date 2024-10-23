Займи, но выбей: клиенты с долгами в разных банках получат пометку в кредитной истории

Власти хотят включить БКИ в процесс комплексного урегулирования задолженности клиентов банков. Оно позволяет заемщикам, которые допустили просрочки при погашении кредита или займа, организованно заключить соглашения о реструктуризации с несколькими кредиторами (банками и МФО, где у них есть ссуды). Так они могут с помощью одной заявки, например, увеличить срок и таким образом снизить платежи, отсрочить их, изменить даты внесения средств. Механизм также позволяет отменить начисленные неустойки, заменить залог и полность или частично списать долг.