За рублем: в Москве с 25 октября подорожает такси

Стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября, узнали «Известия». В «Яндексе» эту информацию подтвердили. Как утверждает агрегатор, цены вырастут на 3−4%. Однако эксперты считают, что этот показатель к концу года может достичь 30%. Среди причин — дефицит водителей, новые требования закона о такси, введение страховок ОСГОП и др. От чего зависит стоимость поездок — в материале «Известий».
Как формируется цена поездок на такси
В середине октября таксистам стали приходить уведомления о предстоящем повышении тарифов. Как сообщил источник «Известий», с 25 октября цена за километр пути и минуты в «Яндек Go» в тарифе «Комфорт» вырастет на 25% — с 12 до 15 рублей. В цену подачи машины будут включены не 2 км и 6 мин, как раньше, а 1 км и 3 мин пути, а минута ожидания подрастет с 13 до 15 рублей. Цены на другие тарифы агрегатор откроет непосредственно 25 октября.
В пресс-службе «Яндекса» подтвердили «Известиям» эту информацию. При этом там отметили, что о значительном повышении речи не идет. После изменения тарифов средний чек на поездки увеличится не более чем на 3−4%, добавили в компании.
— Цена поездки складывается не только из стоимости минут и километров пути. В нее включена подача автомобиля (в том числе когда водитель едет издалека), платные опции и другие факторы. На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду, — тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент, — отметили в компании.
В течение дня одна и та же поездка в такси стоит по-разному — система автоматически меняет цену и вводит повышающие коэффициенты, рассказал «Известиям» генеральный директор таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский.
К примеру, путь от Партийного переулка до Кропоткинского переулка занимает от 15 до 24 минут, но по цене он может варьироваться почти в полтора раза на протяжении дня. Так, в 14:40 22 октября «Яндекс Go» фиксировал цену — 439 рублей в тарифе «Эконом»; в 15:04 — 319 рублей, а в 17:00 — 509. Интересно, что 10 октября в 17:00 агрегатор поднимал цену до 620 рублей из-за более высокого спроса.
— Главный вклад в формирование цены дает не стоимость километра в тарифе, а динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса. Стоимость поездок может вырасти больше, чем объявлено, — полагает председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой Мир» Валерий Корнеев.
По информации таксопарка «Шоколад», повышенный спрос наблюдается всё чаще из-за нехватки водителей, что сказывается на простое автомобилей.
— В нашем таксопарке из-за нехватки водителей простой сейчас достигает 27%, а в прошлом году — 16%, — уточнил Спартак Заболотский.
По его словам, подобная ситуация наблюдается и в других автопарках, что вызывает нехватку машин на линиях. Ее можно проследить по времени подачи машины. Если еще весной среднее время ожидания составляло 5 мин, то в октябре — 11 мин, отмечает участник рынка.
— В непогоду стоимость поездок растет, потому что водители неохотно выходят работать по привычным тарифам, — рассказал «Известиям» председатель «Объединение самозанятых России» (ОСР) Игорь Жмакин. — А чем меньше водителей, тем выше спрос на такси и стоимость поездок.
В «Яндексе» ожидают, что корректировки тарифов совместно с таксопарками помогут привлечь для выполнения заказов больше водителей и частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.
Какие факторы влияют на стоимость поездок
— Дополнительным фактором стала ситуация с меньшим ресурсом китайских автомобилей по сравнению с европейскими и корейскими аналогами, что приводит к ускоренной амортизации и дополнительным расходам на их замену, — рассказал Валерий Корнеев.
Если для европейских и корейских авто обычный пробег до списания составлял 250 тыс. и даже 300 тыс. км, то китайские на практике ходят 150 тыс. км и меньше, отметил участник рынка. Эту же информацию подтвердил «Известиям» и председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
— Автомобили ранее работали в такси примерно четыре года. Два года назад таксопарки закупили китайские машины. У нас при сравнительно небольших пробегах у 70% авто поломались вариаторы, что повлекло недешевый ремонт, — рассказал Спартак Заболотский.
По его словам, обновить парк трудно из-за высоких ставок лизинга, подскочивших с 15 до 27%. Одновременно поднялись расходы на обслуживание и запчасти. Это значит, что стоимость владения машинами стала почти вдвое выше, чем год назад, уточнил участник рынка.
— Расходы водителей, связанные с владением и эксплуатацией автомобилей, постоянно увеличиваются, а доходы отстают. Работа в такси стала менее выгодной, — рассказал «Известиям» директор управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. — На рынке острый дефицит водителей. В регионах дефицит предложения составляет в среднем 40−50%, в Москве тоже недобор.
Повышение цен не остановит отток водителей из отрасли, считает он. По его словам, одновременно необходимо решать проблему избыточного регулирования и новых требований закона о такси (№ 580).
— Для сохранения устойчивости бизнеса такси и обеспечения качества предоставляемых услуг необходима периодическая корректировка тарифов, — рассказала «Известиям» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. — Следует обратить внимание на отсутствие господдержки, за исключением программы обновления таксопарков в Москве, и недостаток мер по стимулированию отрасли в период санкционного давления.
По ее словам, в настоящее время на рынке отсутствуют факторы, которые бы позволили остановить рост стоимости перевозок. До конца года стоит ожидать повышения цен на такси в целом до 30%, полагает эксперт.