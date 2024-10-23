За рублем: в Москве с 25 октября подорожает такси

В середине октября таксистам стали приходить уведомления о предстоящем повышении тарифов. Как сообщил источник «Известий», с 25 октября цена за километр пути и минуты в «Яндек Go» в тарифе «Комфорт» вырастет на 25% — с 12 до 15 рублей. В цену подачи машины будут включены не 2 км и 6 мин, как раньше, а 1 км и 3 мин пути, а минута ожидания подрастет с 13 до 15 рублей. Цены на другие тарифы агрегатор откроет непосредственно 25 октября.