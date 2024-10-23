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В России хотят снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Как выяснили «Известия», такой законопроект 23 октября будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, предлагается разрешить труженикам села досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.

«В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости отрасли», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны, отмечается в документе.

«Сегодня лишь женщины, проработавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут уходить на пенсию с 50-летнего возраста. Однако, на наш взгляд, государство должно решить вопрос раннего ухода на пенсию для всех тружеников села. В наше непростое время они постоянно работают над созданием продовольственной безопасности нашей страны», — рассказал Миронов.

Он подчеркнул, что в условиях западных санкций и трансформации экономики сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост. По его словам, аграрный комплекс успешно решает масштабные задачи.

«И я считаю, что пенсионные права работников села должны быть приближены к пенсионным правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны», — пояснил необходимость принятия законопроекта Сергей Миронов.

13 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что агропромышленный комплекс в условиях санкционного давления успешно справляется с задачами, которые ставит президент России Владимир Путин, демонстрирует рост отрасли, увеличивает экспорт и удерживает ведущие позиции на международном рынке.

Он также отметил, что правительство уделяет основное внимание развитию отечественного АПК, его модернизации и совершенствованию, а также формированию кадрового потенциала.