В регионах РФ замедлился рост цен на жилье в новостройках

Максимальный рост за год зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, где средняя стоимость «квадрата» в III квартале составила 82,6 тыс. рублей — на 28% выше по сравнению с показателем за аналогичный период 2023-го (64,4 тыс. рублей). В Приволжском федеральном округе стоимость увеличилась на 24%, до 116,4 тыс. рублей, В Центральном федеральном округе без учета Москвы и Московской области цена поднялась на 23%, до 90,9 тыс. рублей. В Северо-Западном федеральном округе без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя стоимость увеличилась за год на 21%, до 97,2 тыс. рублей, в Сибирском федеральном округе — на 19%, до 115,7 тыс. рублей, в Дальневосточном федеральном округе новостройки — на 14%, до 142,5 тыс. рублей. При этом, по данным компании, в Уральском и Южном федеральных округах повышение составило 18% до 123,5 тыс. рублей и 131,2 тыс. рублей за «квадрат» соответственно.