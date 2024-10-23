В регионах РФ замедлился рост цен на жилье в новостройках

Аналитики уточнили, что в конце III квартала текущего года средняя стоимость 1 кв. м в новостройках России составила 173,9 тыс. рублей, что на 16% выше, чем в конце III квартала 2023-го, когда она была 149,9 тыс. рублей. При этом без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя цена на первичном рынке в российских регионах увеличилась с 96,7 тыс. до 117,2 тыс. рублей за 1 кв. м, что означает рост на 21% за год.
Максимальный рост за год зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, где средняя стоимость «квадрата» в III квартале составила 82,6 тыс. рублей — на 28% выше по сравнению с показателем за аналогичный период 2023-го (64,4 тыс. рублей). В Приволжском федеральном округе стоимость увеличилась на 24%, до 116,4 тыс. рублей, В Центральном федеральном округе без учета Москвы и Московской области цена поднялась на 23%, до 90,9 тыс. рублей. В Северо-Западном федеральном округе без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя стоимость увеличилась за год на 21%, до 97,2 тыс. рублей, в Сибирском федеральном округе — на 19%, до 115,7 тыс. рублей, в Дальневосточном федеральном округе новостройки — на 14%, до 142,5 тыс. рублей. При этом, по данным компании, в Уральском и Южном федеральных округах повышение составило 18% до 123,5 тыс. рублей и 131,2 тыс. рублей за «квадрат» соответственно.
Аналитики отметили, что в большинстве федеральных округов России темпы роста стоимости жилья в новостройках в 2024 году снизились. Исключение составил Северо-Западный федеральный округ, где цены в 2024 году выросли на 15% против 13% за первые три квартала 2023 года. В других округах темпы прироста цен уменьшились: в ЮФО показатели уменьшились с 33% до 8%, в Северо-Кавказском федеральном округе — с 24% до 15%, в ЦФО (без Москвы и Московской области) и ДФО — с 18% до 13%, в СФО — с 18% до 14%, в УФО — с 13% до 11%, в ПФО — с 15% до 14%.
«Третий квартал стал для рынка переломным — многолетний рост цен при высоком спросе начал сменяться снижением активности покупателей и коррекцией цен. Поскольку ценовая динамика на рынке жилья весьма инертная, поначалу мы фиксируем только замедление темпа прироста цен. Между тем уже в сентябре в 33% регионов были отрицательные показатели изменения цены. В ближайшие месяцы мы будем наблюдать укрепление этого тренда. Если до конца года власти не запустят новые эффективные меры поддержки спроса, то уже по итогам IV квартала в большинстве регионов динамика цены станет отрицательной», — сказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.
Ранее, 6 октября, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил «Известиям», что за сентябрь в четырех городах-миллионниках России подешевело вторичное жилье: в Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Волгограде. По его словам, снижение цен на вторичном рынке — это неизбежность, ведь покупателей, имеющих на руках сумму для покупки недвижимости не так много, как и тех, кто готов оформлять кредиты по действующим ставкам. В результате спрос снижается, сроки продажи увеличиваются и часть собственников начинают задумываться об уменьшении стоимости объектов.