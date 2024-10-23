Темпы финансирования модернизации инфраструктуры оказались на минимуме

В конце третьего квартала 2024 года в состав комплексного плана вошел федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ)», на который предусмотрено 3 млрд руб. до конца этого года. Его исполнение среди остальных нацпроектов нулевое — финансирование еще не начато. В следующем году проект по созданию ВСМ Москва — Санкт-Петербург станет частью «Эффективной транспортной системы», на него уже предусмотрено 16,2 млрд руб., которые пойдут на выкуп или компенсацию изъятия земельных участков для концессионной части (по этой схеме планируется построить основной участок трассы Санкт-Петербург — Зеленоград, его стоимость оценивается в 1,75 трлн руб.) будущей магистрали.