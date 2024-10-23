Темпы финансирования модернизации инфраструктуры оказались на минимуме

Бюджетное исполнение «транспортной» части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) по состоянию на 1 октября 2024 года стало минимальным за весь период его реализации с 2019 года. По данным Минфина, общий объем средств, поступивших в проект за три квартала, составил только 35% (45,9 млрд руб.), в то время как к аналогичному периоду прошлого года — 57,5% (109,1 млрд руб.), подсчитали аналитики Sherpa Group.
«Заметно меньшая активность» может быть связана с кадровыми перестановками в руководстве транспортной отрасли и отвлечением сил на подготовку нового нацпроекта «Эффективная транспортная система», указывают аналитики. Аналогичного мнения придерживается и Игорь Смирнов, директор по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры, указывая на те же факторы сокращения исполнения плана.
В мае этого года многие из кураторов комплексного плана сменили свои должности — например, позицию профильного вице-премьера по транспорту занял Виталий Савельев (курирует выполнение КПМИ), новым министром транспорта стал Роман Старовойт, сменив Савельева. Как поясняет Александра Галактионова, глава Sherpa Group, перед транспортной отраслью возникли сразу несколько задач — разработка нового проекта, планирование его финансирования на ближайшие годы и завершение реализации нацпроекта прошлой шестилетки. «В отличие от нацпроекта “Безопасные качественные дороги” (БКД) на комплексный план сильнее повлияли внешние факторы (ковидный и геополитические кризисы), поэтому замедление и снижение финансирования в последний год не выглядит неожиданным», — говорит она.
В новом нацпроекте, по мнению Sherpa Group, будут учтены существующие экономические и геополитические реалии, а также сложности, с которыми столкнулись при выполнении комплексного плана. Тем не менее, указывают аналитики, открытыми остаются вопросы, будут ли доведены деньги до большинства мероприятий проекта в четвертом квартале и перенесут ли неиспользованный объем на будущие периоды в новый нацпроект.
В аппарате Виталия Савельева считают, что «оценка бюджетного исполнения комплексного плана по итогам девяти месяцев года не отражает фактически достигнутых результатов и не дает объективной картины»: «Делать это можно и нужно будет уже по итогам года».
РБК также направил запросы в Минфин и Минтранс.
Что такое КПМИ
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры утвержден осенью 2018 года и состоит из двух частей — транспортной и энергетической, реализацию которых курируют, соответственно, Виталий Савельев и вице-премьер Александр Новак. По состоянию на октябрь 2024 года транспортная составляющая представлена такими проектами, как «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла», «Развитие региональных аэропортов», «Развитие Северного морского пути», «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей», «Развитие морских портов», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» и «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного басcейна». Инвестиции в проекты «транспортной» части плана оценивались в 6,3 трлн руб., в том числе 3 трлн руб. федеральных вложений, остальное — внебюджетные средства. Объемы инвестиций в проекты «энергетической» части плана не раскрывались.
Как финансируются транспортные нацпроекты
В июле 2024 года полного бюджетного исполнения в объеме 2 млрд руб. досрочно достиг федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» (сеть скоростных электричек, которые свяжут Москву с Тульской, Калужской, Владимирской, Ивановской и другими областями, сейчас работают как московские диаметры — МЦД). Эти средства перечислены в качестве взноса в уставный капитал РЖД и предназначены на развитие диаметров, поясняют в Sherpa Group.
В октябре продолжается финансирование проекта «Развитие региональных аэропортов», по итогам трех кварталов он стал «лидером по исполнению» — в него поступило 45,8% (около 19,8 млрд руб.) запланированных средств, в прошлом году за аналогичный период до проекта довели 67,5% от финансирования (29 млрд руб.). Федеральный проект комплексного плана «Развитие Северного морского пути» пока профинансировали на 39,5% (22,1 млрд руб.).
В конце третьего квартала 2024 года в состав комплексного плана вошел федеральный проект «Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ)», на который предусмотрено 3 млрд руб. до конца этого года. Его исполнение среди остальных нацпроектов нулевое — финансирование еще не начато. В следующем году проект по созданию ВСМ Москва — Санкт-Петербург станет частью «Эффективной транспортной системы», на него уже предусмотрено 16,2 млрд руб., которые пойдут на выкуп или компенсацию изъятия земельных участков для концессионной части (по этой схеме планируется построить основной участок трассы Санкт-Петербург — Зеленоград, его стоимость оценивается в 1,75 трлн руб.) будущей магистрали.
Самый низкий уровень финансирования оказался у остальных трех федеральных проектов — «Развитие морских портов», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна» и «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного басcейна». С начала года в них поступило 15,7% средств (против 24,8% год назад), 9,2% (2,8%) и 1,9% (56,6%) соответственно.
Каким будет бюджетное исполнение плана по итогам года
В четвертом квартале прошлого года для того, чтобы достичь высокого уровня бюджетного исполнения, первым двум проектам — «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла» и «Развитие региональных аэропортов» — снизили «планку вложений» на 24 и 92% соответственно. Аналитики не исключают, что в этом году может быть принято аналогичное решение.
По их оценке, общие федеральные вложения в комплексный план могут быть сокращены относительно конца третьего квартала на 25 млрд руб., если в четвертом квартале эти проекты вообще не будут финансировать, и на 16−22 млрд руб., если до них «все же дойдет часть средств». Исполнение многих мероприятий КПМИ будет традиционно отнесено на конец года, говорит Смирнов. «Это приведет к значительному увеличению процента исполнения по итогам года», — полагает эксперт.
Пока планируемый объем федеральных средств на комплексный план в 2024 году в третьем квартале вырос на 2,8%, до 131,2 млрд руб., во многом это произошло за счет обеспечения проекта для ВСМ. Еще 540 млн руб. добавили федеральному проекту «Развитие региональных аэропортов», теперь до конца года в него могут вложить почти 43,1 млрд руб. Финансирование остальных проектов не изменено либо было изменено незначительно (менее 0,2%).
Аналитики допускают, что увеличение вложений в КПМИ в четвертом квартале возможно, но вероятность этого меньше, чем в предыдущие годы, из-за низкого исполнения федеральных проектов. Также они указывают, что ранее прирост часто осуществлялся за счет перераспределения средств внутри плана. Согласно прогнозу Sherpa Group, на реализацию КПМИ по итогам года может быть выделено около 132 млрд руб., что на 38−51% меньше, чем в 2023 году (213,4 млрд руб.).
Как финансируются другие проекты
В общей сложности бюджетное исполнение 15 нацпроектов составило 69,5% — за три квартала из федерального бюджета в них поступило 2,19 трлн руб. Год назад по итогам аналогичного периода было переведено 68,8% запланированных средств (1,99 трлн руб.). Наиболее существенный уровень исполнения у нацпроекта «Демография» — 80,8% (748,9 млрд руб.) против 74,5% в 2023-м, когда лидировал проект «Наука и университеты».
В Sherpa Group ожидают, что если год назад только один нацпроект не смог достичь исполнения в 50% к началу октября («Туризм и индустрия гостеприимства» с 47,2%), то в 2024 году таких проектов два — «Беспилотные авиационные системы» (38,8%; 18 млрд руб.) и комплексный план (35%; 45,9 млрд руб.).
Бюджетное исполнение БКД по итогам трех кварталов 2024 года составило 67,5% (446,6 млрд руб.) против 71−73% в прошлом году. На первом месте среди федеральных проектов — «Дорожная сеть» для развития региональных и муниципальных дорог: в него за три квартала 2024 года направили 86,7% запланированных средств (227,1 млрд руб.). В крупнейший федеральный проект БКД «Развитие федеральной магистральной сети» пока дошло 55,3% денег (190,7 млрд руб.), но темпы его финансирования в третьем квартале были ускоренными: довели более 29% годового объема средств, для сравнения: до «Дорожной сети» — 22%. Обоим проектам в третьем квартале повысили планку вложений: «Дорожной сети» — на 0,9%, до 261,9 млрд руб., а «Развитию федеральной сети» — на 3,9%, до 345,1 млрд руб., что соотносится с ожидаемыми тенденциями ближайших лет.
Предпоследнее место — у «Беспилотных авиационных систем» (38,8%; 18 млрд руб.), финансирование мероприятий нацпроекта началось в этом году с задержкой примерно в квартал.
Планируемые до конца 2024 года вложения в 15 нацпроектов в третьем квартале повысили на 2,3%, до 3,15 трлн руб. Объем, добавленный нацпроектам в третьем квартале (71,9 млрд руб.), был больше, чем во втором и первом — 49 млрд и 15 млрд руб. соответственно.