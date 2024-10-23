Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi

Под названиями Zuko и Yupi в 1990-е годы в магазинах продавались пользовавшиеся большой популярностью порошковые концентраты для приготовления в домашних условиях фруктовых напитков. По данным Роспатента, товарные знаки Tresmontes Lucchetti были зарегистрированы в России еще в 1995 году. Собираясь продлевать действие брендов, чилийская компания неожиданно для себя обнаружила в базе Роспатента, что исключительные права на них ей больше не принадлежат.