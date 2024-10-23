Суд в Москве вернул компании из Чили права на бренды Zuko и Yupi

Под названиями Zuko и Yupi в 1990-е годы в магазинах продавались пользовавшиеся большой популярностью порошковые концентраты для приготовления в домашних условиях фруктовых напитков. По данным Роспатента, товарные знаки Tresmontes Lucchetti были зарегистрированы в России еще в 1995 году. Собираясь продлевать действие брендов, чилийская компания неожиданно для себя обнаружила в базе Роспатента, что исключительные права на них ей больше не принадлежат.
На сайте ведомства говорилось, что эти права были якобы переданы правообладателем в 2022 году по договору подмосковному ООО «Свит», а «Свит» в свою очередь через пару месяцев передал их московскому ООО «Канди Трейд». Поскольку никаких действий по отчуждению брендов Tresmontes Lucchetti не предпринимала, она обратилась в суд.
Суд установил, что действия по регистрации договоров в Роспатенте осуществлены российским патентным поверенным по доверенности от Хосе Антонио Вилсона, выданной им от лица другой компании — Tresmontes S.A., а не Tresmontes Lucchetti S.A. Суд также принял во внимание довод о том, что Хосе Антонио Вилсон не знает русского языка и вряд ли мог подписать доверенность, составленную на незнакомом языке.
Суд просил патентного поверенного и ООО «Свит» представить оригинал договора с Tresmontes Lucchetti S.A., переписку сторон или любую другую документацию, подтверждающую желание чилийской компании передать бренды, но они определение суда не исполнили.
Кроме того, суд отклонил довод ООО «Канди Трейд» о том, что товарные знаки правообладателем в России не используются. «Неиспользование товарного знака не может быть основанием для его незаконного отчуждения», — говорится в решении. В итоге суд пришел к выводу, что Роспатент зарегистрировал отчуждение товарных знаков незаконно — в отсутствие договора об отчуждении исключительных прав и на основании заявления, подписанного неуполномоченным лицом. Суд обязал вернуть права на бренды чилийской компании.