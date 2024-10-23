Страны БРИКС призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов

«Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику», — говорится в документе.