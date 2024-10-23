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Страны БРИКС призвали к реформе Бреттон-Вудских институтов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призывают к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Казанская декларация стран БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» опубликована на сайте Кремля.

«Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику», — говорится в документе.