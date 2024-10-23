Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,21%, до 2 749,53 пункта, индекс РТС — также на 0,21%, до 896,72 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 1,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,555 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 743,18 пункта (-0,44%), индекс РТС составлял 894,65 пункта (-0,44%). В это же время курс юаня замедлил рост до 13,553 рубля (+1,1 копейки).
«В ближайшие дни рассчитываем увидеть все-таки попытки юаня откатиться на несколько более низкие позиции (по нашим оценкам, вероятен тест зоны 13−13,3 руля.)», — отметил аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
В Промсвязьбанке ожидают, что индекс Мосбиржи будет двигаться в пределах 2 725−2 770 пунктов. «Динамика акций, скорее всего, будет разнонаправленной. Сегодня состоится заседание совета директоров “Полюса” по дивидендам. В случае положительного решения сильного роста бумаг не ожидаем, однако при неблагоприятном исходе возможно заметное снижение», — прокомментировал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Алексей Головинов.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.