Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,21%, до 2 749,53 пункта, индекс РТС — также на 0,21%, до 896,72 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 1,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,555 рубля.