Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию

При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов.
Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч).
Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев — почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).