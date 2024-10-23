Россия не борется с долларом, а ищет альтернативы, заявил Путин

«Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов… Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит», — сказал российский лидер на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.