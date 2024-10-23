Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС перед G7

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года <…> составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи — это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024-м будет чуть повыше», — сказал глава государства.
Теория паритета покупательной способности предполагает, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.
Российский лидер констатировал, что мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются, центры активности смещаются в сторону развивающихся рынков.
«Формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста, в первую очередь за счет Глобального Юга и Востока — и естественно, государств БРИКС», — сказал президент.
Он отметил, что в развитых странах хронически растет долговая нагрузка, расширяется практика односторонних санкций, это ведет к фрагментации мировой торговли. В то же время экономики стран БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря взвешенной политике.
Кроме того, Путин рассказал о некоторых механизмах, которые Россия предложила создать в рамках объединения:
- наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров;
- создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока;
- открыть зерновую биржу БРИКС, которая поможет поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно и защитит национальные рынки;
- создать отдельную платформу по драгоценным металлам и алмазам.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.