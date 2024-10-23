«Привет, это ты?»: мошенники рассылают вирусы под видом картинок в Telegram

По его словам, отличить настоящую картинку от вирусного ПО можно по формату. У фото обычно бывает расширение jpg, bmp, png, но в основном популярен формат jpg. У вирусного ПО — другой, например, АРК, как было в новой схеме с использованием Telegram. И, конечно, стоит обращать внимание на то, кто прислал файл. Если незнакомый человек, лучше ничего не открывать. А если друг — убедиться, что пишет именно он.