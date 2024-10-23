Подчистить золото: Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Проект такого нормативного акта разработал Минфин, его изучили «Известия». Процесс будет идти через специальную госсистему, которая контролирует оборот драгметаллов. Если информация не внесена в нее, то предприятия будут не вправе принимать сырье. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года и помогут обелить рынок. Сейчас ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей. Как нововведение позволит предотвратить поступление подделок в магазины и кто еще выиграет от новой меры — в материале «Известий».