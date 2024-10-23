Подчистить золото: Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов

Власти хотят обязать заводы по очистке золота отслеживать происхождение и маршрут каждой партии поступающего сырья. Проект такого нормативного акта разработал Минфин, его изучили «Известия». Процесс будет идти через специальную госсистему, которая контролирует оборот драгметаллов. Если информация не внесена в нее, то предприятия будут не вправе принимать сырье. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года и помогут обелить рынок. Сейчас ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей. Как нововведение позволит предотвратить поступление подделок в магазины и кто еще выиграет от новой меры — в материале «Известий».
Власти усилят контроль за драгоценными металлами
Минфин разработал новые меры по обелению рынка драгметаллов. Ведомство предлагает обязать аффинажные заводы (они занимаются очисткой материалов, например, золота) отслеживать цепочки поставок привезенного им сырья — минерального лома и отходов драгоценных металлов. Для этого Минфин подготовил поправки в федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «Известия» их изучили.
Предполагается, что заводы будут использовать специальную госсистему, которая контролирует оборот драгметаллов, — ГИИС ДМДК. Сейчас они такой учет вести не обязаны. Предприятия будут не вправе принимать сырье, если информация о драгоценных металлах не внесена в эту систему.
Справка «Известий».
Аффинаж — это процесс очистки сырья (например, золота или лома) от примесей. Основной произведенный заводами объем чистого золота выкупается ЦБ и банками в виде слитков, а также ювелирными заводами.
Сейчас аффинажные заводы сталкиваются с трудностями при отказе в приеме драгметалла, если поставщик вызывает какие-то сомнения, пояснил исполнительный директор комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам Владимир Збойков. Однако поправки дают предприятиям юридическое обоснование для этого, добавил он.
Таким образом, заводы по очистке смогут отказаться от приема драгметаллов, если источник их происхождения не установлен или нет разрешительных документов, говорится в проекте нормативного акта. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.
Эти меры будут способствовать обелению рынка драгоценных металлов и снизят объем переработки сырья неизвестного происхождения, отмечается в материалах к проекту. Затраты игроков на соблюдение новых требований не превысят 300 млн рублей за шесть лет, говорится в документе.
«Известия» направили запрос в Минфин и Пробирную палату о том, как новые требования повлияют на бизнес, потребителей и поступления в бюджет.
Как проверяют происхождение драгметаллов
Инициатива Минфина об отслеживании поставок через ГИИС ДМДК выглядит обоснованной, отметил эксперт экономического факультета РУДН Олег Гордеев. По его словам, использование сырья неизвестного происхождения может повлечь за собой юридические риски и репутационные потери.
— Предложение направлено на повышение прозрачности и легитимности рынка драгметаллов, что снизит риски, связанные с контрабандой и незаконной деятельностью. Это, в свою очередь, создает более честные условия для всех участников, что в конечном итоге может способствовать развитию сектора, — подчеркнул он.
По его словам, затраты в 300 млн рублей существенны, однако их можно рассматривать как инвестиции в легализацию и повышение конкурентоспособности. С точки зрения потребителей, мера важна, потому что покупатели должны быть уверены, что драгметаллы имеют легальное происхождение и полностью соответствуют всем документам, заявил Олег Гордеев. Иначе в магазинах может появиться поддельная ювелирка.
Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей, оценил ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев.
— С точки зрения государства, контроль за происхождением сырья позволяет предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности. Это важный шаг в борьбе с коррупцией и обеспечении стабильности экономики, что, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления в бюджет, — подчеркнул Олег Гордеев.
Новые меры — это попытка установить полный контроль над стратегически важным для национальной экономики производством, отметил доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. По его словам, эта отрасль обеспечивает формирование предложения на внутреннем и внешних рынках.
При этом нужно понимать, что незаконная добыча золота есть, но оно, по большей части, отправляется в Китай, не заходя на наши производства, отметил Владимир Збойков из «Деловой России». «Известия» отправили запрос крупнейшим аффинажным заводам о том, как они оценивают инициативу Минфина и видят ли там риски.
В целом учет по ГИИС ДМДК способен практически полностью перекрыть поступление на аффинаж сомнительного сырья и «серые» схемы, уверен Максим Максимов из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Этот результат был бы крайне желателен как для наполнения бюджета, так и для бизнеса, заключил он.
Власти разрабатывают и другие меры по обелению рынка. В конце прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за незаконный аффинаж (то есть очистку драгметаллов от примесей юрлицами, не включенными в утвержденный правительством перечень). В документе речь идет о лишении свободы на срок до шести лет и штрафе в размере от 8−12-кратной стоимости драгметаллов.