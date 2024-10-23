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МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со стороны рынка, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Откладывание действий по снижению госдолга США сделает требуемые его сокращения еще больше. Ожидание является рискованным: опыт стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятные рыночные реакции», — говорится в опубликованном докладе организации.

В МВФ отметили, что нежелание США перейти к сокращению госдолга может также привести к ограниченным возможностям властей для совершения бюджетного маневра в случае негативных шоков в экономике.

По оценке фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.