МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга

«Откладывание действий по снижению госдолга США сделает требуемые его сокращения еще больше. Ожидание является рискованным: опыт стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятные рыночные реакции», — говорится в опубликованном докладе организации.
В МВФ отметили, что нежелание США перейти к сокращению госдолга может также привести к ограниченным возможностям властей для совершения бюджетного маневра в случае негативных шоков в экономике.
По оценке фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.