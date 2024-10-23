МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России

Согласно опубликованным в документе данным, по итогам текущего года общий объем федерального и регионального долга РФ увеличится всего на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 19,9%. По расчетам МВФ, в 2025 году его уровень также незначительно поднимется — до отметки 20,4% ВВП, после чего продолжит постепенно расти и достигнет 25,1% ВВП в 2029 году. По последней оценке фонда, по итогам 2023 года общий госдолг РФ составил 19,5%, в апрельском документе этот показатель был 19,7%.
В своем предыдущем прогнозе, обнародованном весной текущего года, МВФ ожидал, что общий госдолг РФ в 2024 году достигнет 20,8% ВВП, в 2025-м — 21,9%, а в 2029 году дойдет до уровня 24% ВВП.
Госдолгом в международной практике называется долг центрального правительства. В 2023 году российский госдолг с учетом госгарантий составил 14,9% от ВВП против 14,7% годом ранее. В сентябре Минфин России сообщал, что госдолг страны вырастет до 18% ВВП по итогам 2027 года, сохранившись на безопасном уровне ниже 20%.
Уровень безопасности государственного долга каждая страна определяет самостоятельно, в России этот показатель составляет вблизи 20%. При этом Международный валютный фонд считает уровень 60% безопасным.