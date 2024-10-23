МВФ понизил прогноз по общему госдолгу России

Согласно опубликованным в документе данным, по итогам текущего года общий объем федерального и регионального долга РФ увеличится всего на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и составит 19,9%. По расчетам МВФ, в 2025 году его уровень также незначительно поднимется — до отметки 20,4% ВВП, после чего продолжит постепенно расти и достигнет 25,1% ВВП в 2029 году. По последней оценке фонда, по итогам 2023 года общий госдолг РФ составил 19,5%, в апрельском документе этот показатель был 19,7%.