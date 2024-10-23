МИД Индии рассказал о работе с Россией над зависшими рупиями

Индия и Россия работают над механизмом торговли «зависшими рупиями» российский компаний, в настоящее время соглашение, предусматривающее торговлю рупиями, уже заключено в сфере оборонного оборудования. Об этом в кулуарах саммита БРИКС рассказал РБК шерпа Индии, замглавы МИД по экономическому сотрудничеству Дамму Рави.
«Какая-то часть этого уже разработана. В отношении оборонного оборудования уже существует соглашение о торговле в рупиях. Можем ли мы распространить его на другие сферы, например, на нефть, — это вопрос, который предстоит обсудить», — сказал Рави.
По его мнению, чиновники и эксперты Министерства финансов обеих стран должны прийти к пониманию того, как получить доступ и использовать «зависшие рупии» российских компаний.
После начала военной операции на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс, а на счетах в Индии, как писал Bloomberg летом прошлого года, начало накапливаться до $1 млрд в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений.
«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6−7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — объяснял тогда экономист, экс-глава Минфина Михаил Задорнов.
Глава МИДа Сергей Лавров в мае прошлого года также говорил, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках» и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью RTVI называл среди возможных решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.
В июне этого года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ситуация с трансграничными платежами улучшается, а около 90% всех платежей между Китаем и Россией, а также Индией и Россией проводится в национальных валютах. «Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась», — отмечал он.
О сокращении объема «зависших» рупий российских компаний в августе также писал Reuters со ссылкой на источник в индийском правительстве. По его словам, объем сократился до нескольких миллионов с нескольких миллиардов. По данным Reuters, в настоящее время представители Центральных банков двух стран изучают вопрос торгового дисбаланса, а также возможность введения базового (справочного) обменного курса рупия-рубль (то есть без учета привязки к доллару).