МИД Индии рассказал о работе с Россией над зависшими рупиями

После начала военной операции на Украине и введения секторальных санкций со стороны Запада Москва переориентировала экспорт энергоресурсов на азиатские страны, а Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. На этом фоне в торговле между странами возник дисбаланс, а на счетах в Индии, как писал Bloomberg летом прошлого года, начало накапливаться до $1 млрд в рупиях ежемесячно, которые было почти невозможно потратить из-за валютных ограничений.