Каждому пятому россиянину предрекли зарплату почти 100 тысяч рублей в 2025 году

Эксперт также подчеркнул, что на уровень средней заработной платы существенно влияет высокая оплата труда в Москве, где в 2025 году ожидается, что средний доход превысит 180 тыс. рублей. Кроме того, в «северных» районах дополнительные надбавки к заработной плате также увеличивают этот показатель, добавил экономист.