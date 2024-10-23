Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

Ранее Московская биржа сообщила, что полностью вышла из капитала Казахстанской фондовой биржи (KASE). Это произошло 11 октября, то есть за день до того, как должна была истечь лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на прекращение отношений американских лиц с российской площадкой.