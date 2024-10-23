Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов получила во владение 6,86% в капитале Московской бирже, следует из сообщения торговой площадки на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В дисклеймере на сайте Fundamental говорится, что она имеет лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ.
Мосбиржа также раскрыла, что американский State Street Bank and Trust Company сократил свой пакет с 5,26% до 2%.
На сайте Мосбиржи в списке акционеров, владеющих долей от 5% и выше, на вечер среды, 23 октября, значились:
Банк России — 11,78%
Сбербанк — 10%
«ВЭБ.РФ» — 8,4%
Fundamental Capital Investment Management LLC — 6,86%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 5,3%
Ранее Московская биржа сообщила, что полностью вышла из капитала Казахстанской фондовой биржи (KASE). Это произошло 11 октября, то есть за день до того, как должна была истечь лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на прекращение отношений американских лиц с российской площадкой.
Акции KASE были проданы российским участникам по рыночной оценке, отмечал в разговоре с РБК представитель Мосбиржи. Ранее ей принадлежало 13,1% в капитале KASE, в июне 2024 года этот пакет оценивался в ₽2,4 млрд.
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