FT узнала о «тайном ограничении» Турцией импорта в Россию

Согласно данным TurkStat (Россия со своей стороны пострановую статистику взаимной торговли закрыла), за полугодие турецкий экспорт оборудования и механических устройств (котлы, генераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, подъемные механизмы и т. д. ) в Россию составил $961 млн — снижение на 27% по сравнению с первым полугодием 2023 года ($1,32 млрд). Экспорт электрооборудования сократился на 48%, до $205 млн (за тот же период годом ранее — $390 млн). Поставки пластмасс и изделий из них из Турции в Россию снизились до $249 млн (с $347 млн, минус 28% год к году).