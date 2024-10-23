FT узнала о «тайном ограничении» Турцией импорта в Россию

Турция заблокировала экспорт в Россию более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые США считают критически важными для российской военной сферы, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортировать в Россию партии так называемых боевых товаров, хотя прежде проблем не возникало. Речь идет в том числе о микрочипах и системах дистанционного управления, поскольку они могут использоваться в оружейных системах.
Изменения произошли после того, как США предупредили Турцию о возможных последствиях, выяснило издание. Турецкие власти не стали публично объявлять о введении торговых ограничений исходя из «политической деликатности», пояснили собеседники FT. Ранее стало невозможным отправить из Турции в Россию товары этих же категорий европейского происхождения. Категории этой продукции упоминаются в списке 50 «высокоприоритетных» товаров западного производства, которые США, Великобритания, Евросоюз и Япония определили как имеющие ключевое значение для российского импорта в интересах военной промышленности.
Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, курирующий политику США по нарушению цепочек импорта важных технологий соперниками США, встретился в августе с турецкими должностными лицами и главами компаний, рассказывает FT. Турция, предупредил он, ощутит на себе последствия, если не примет меры по ограничению торговли с Россией.
«Мы считаем, что турецкое правительство услышало и понимает наши опасения. Мы с оптимизмом смотрим на расширение сотрудничества в будущем», — рассказал газете Аксельрод.
С начала года турецкие банки стали прекращать обработку платежей из России, некоторым российским компаниям закрыли счета. В декабре 2023 года США ввели механизм санкций против банков третьих стран за взаимодействие с военно-промышленным комплексом России. В июне Вашингтон расширил определение «военно-промышленного комплекса», включив в него все компании, организации и всех физических лиц, которые попали или попадут под санкции после апреля 2021 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл источником проблем с турецкими банками «совершенно беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» со стороны США на Турцию, финансовые и другие компании. «Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества и наших двусторонних отношений, отвечающих интересам народов двух стран», — говорил Песков.
В апреле Bloomberg писал о спаде «торгового бума» между Россией и Турцией из-за расширения санкций США и ЕС. По словам президента турецкого союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу, в условиях давления на банковскую систему и цепочки поставок «ни один серьезный производитель не сможет сохранить прежний интерес к России». Агентство связывало падение экспорта из Турции в Россию с попытками Анкары ужесточить контроль над банковскими операциями на фоне угрозы вторичных санкций.
Согласно данным турецкого статистического агентства TurkStat на 31 июля, экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии упал на 28,3%, до $4,16 млрд, к тому же периоду прошлого года.
Согласно данным TurkStat (Россия со своей стороны пострановую статистику взаимной торговли закрыла), за полугодие турецкий экспорт оборудования и механических устройств (котлы, генераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания, насосы, подъемные механизмы
С 2022 года на фоне санкций США и Евросоюза Турция стала важным хабом поставок товаров из недружественных стран в Россию, отмечал старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. В прошлом году объем турецкого экспорта в Россию был примерно вдвое выше уровня 2021 года. «Значительная часть этого роста была обусловлена поставками европейских товаров через турецких посредников, однако прямой статистики по этому поводу нет», — отмечал Фиранчук.