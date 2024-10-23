Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи

«Т2 также фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году», — добавила Лебедева.