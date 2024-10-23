Эксперт рассказал о росте доходов банковских виртуальных операторов связи

«Банковские MVNO растут опережающими темпами: за 2023 год их доходы от мобильной связи увеличились на 70% год к году. При этом в целом российский сегмент MVNO в 2023 году вырос на 23% — его объем составил 69 миллиардов рублей», — сказал Анкилов.
Эксперт привел в сравнении данные, согласно которым весь рынок мобильной связи, включая традиционных операторов, вырос за прошлый год на 7%.
Как отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева, около 65% абонентов MVNO, которые размещаются на сетях компании, приходится на банковский сегмент — среди них есть «Газпробанк Мобайл», «СберМобайл», «Т-Мобайл», «ВТБ Мобайл». Она уточнила, что Т2 обслуживает 54% абонентов российского рынка виртуальных операторов.
«Т2 также фиксирует двузначный рост показателей направления MVNO. Количество абонентов, которых обслуживают MVNO-партнеры на сети Т2, выросло по итогам 2023 года на 55% год к году. Это много больше прироста предыдущего периода: по итогам 2022 года клиентская база виртуальных операторов увеличилась на 17,6% год к году», — добавила Лебедева.