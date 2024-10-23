DDoS и после: Россия стала девятой в списке основных мишеней хакеров

— Одновременно, если говорить, откуда исходит наибольшее количество атак, то это те же три страны — Россия, США и Китай, то есть эти страны одновременно самые атакуемые, так и самые атакующие, — рассказал он. — Это можно объяснить тем, что высокая цифровизация в этих трех странах делает привлекательной для злоумышленников сетевую инфраструктуру. При этом именно в этих странах большое количество специалистов, которые находятся как на «белой» стороне, то есть задействованных в сфере информационной безопасности, так и тех, кто пошел на «темную» сторону.