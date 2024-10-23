Бородатый антидот: есть ли противоядие от кадрового голода в школах

В Омской области власти собираются решать проблемы кадрового дефицита в школах за счет свободного рынка труда — пенсионеров, а также «переселенцев, безработных и работников иных организаций». Эксперты скептически отнеслись к этому заявлению: ситуацию это не спасет, а возрастные педагоги и так продолжают работать в школах — и более того, их доля увеличивается. Какова ситуация с возрастным составом преподавателей в общем образовании и как решать кадровые проблемы, разбирались «Известия».
«Ключевой резерв»
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что по состоянию на 15 октября в школах Омска были открыты 342 вакансии по 16 учебным дисциплинам. Чаще всего ищут учителей математики — 67 вакансий, русского языка и литературы — 48 ставок, английского языка — 35 вакантных мест. Иван Кротт заверил, что «педагоги обязательно появятся», а часть вакансий будет «замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами образовательных организаций».
Также утверждается, что из-за острого кадрового дефицита в Омске более 80% школ работают в две смены, а учителя берут по две ставки.
В министерстве образования Омской области и Минпросвещения РФ не ответили на запросы «Известий».
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что «переселенцы, безработные граждане и работники иных организаций» скорее могли бы заместить вакансии педагогов групп продленного дня, тьюторов
— Люди от 55 до 65 лет еще работоспособны, в состоянии освоить новое, работать и с электронной отчетностью, готовы адаптироваться к нововведениям в Федеральных государственных образовательных стандартах, — сказала она «Известиям». — Многие из пенсионеров могли бы вернуться в школу и вакансии закрывать. А вот внутренние ресурсы школ ограниченны — особенно по учителям математики, русского языка и литературы, у которых и так очень высокая аудиторная нагрузка.
Сколько пенсионеров работает в российских школах
В Общероссийском профсоюзе образования рассказали «Известиям», что доля возрастных педагогов в российских школах в последние годы неуклонно растет. Так, в 2021/22 учебном году доля учителей старше 55 лет составляла 26,1%, а в 2023/24 — уже 28,4%. Педагогов старше 50 лет в школах и вовсе почти половина — 43,8% в конце прошлого учебного года. А доля учителей в возрасте старше 60 лет выросла за три последних года почти на 2% — с 13,6 до 15,5%.
В то же время доля учителей в возрасте до 35 лет практически не меняется и даже немного сократилась относительно прошлого учебного года — с 23,2 до 23,0%.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин напоминает, что учителя — особая категория работников, которые могут выйти на пенсию спустя 25 лет педагогического стажа (однако для получения этой пенсии, согласно поправкам от 2023 года, нужно будет подождать еще пять лет). Поэтому среди тех, кому меньше 55 лет, тоже достаточно много преподавателей, которые получили право на досрочную пенсию, отмечает эксперт.
Зампред Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова отмечает, что почти половина педагогических работников из тех, кто получил право на досрочную трудовую пенсию, продолжали работу — это более 545 тыс. человек, согласно данным Социального фонда России на 1 января 2024 года.
— Эти цифры отражают реальную ситуацию: педагоги уже сейчас продолжают работать, несмотря на пенсионный возраст, — сказала она «Известиям». — Оптимизм министра образования Омской области, что за счет пенсионеров можно решить вопросы с дефицитом кадров, не имеет под собой серьезных оснований.
Те же педагоги, которые уходят из школы, нередко зарабатывают с помощью репетиторства, добавляет Татьяна Куприянова: многие учителя уходят из школы из-за большой нагрузки.
Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков подтверждает: пенсионеров уговаривают оставаться, потому что уход педагога, особенно в сельских школах, может просто оставить учебное заведение без какого-то направления. И если, например, историю часто доверяют преподавателям по литературе, то с химией и биологией так уже не получается: это естественно-научные предметы.
— У меня есть личные примеры: я ушел из одной школы, и там остался педагог истории, который сейчас ведет 56 часов (одна ставка равна 18 часам.— Ред.) и классное руководство, — рассказывает Дмитрий Казаков. — Есть другая история, где пенсионер ведет почти 50 часов и еще два классных руководства. Вот с такими нагрузками сейчас работают педагоги.
Ирина Абанкина говорит, что больше всего проблем — с учителями математики и русского языка с литературой.
— Это немного удивительно, потому что всегда считалось, что именно по этим предметам учителя могут иметь полную ставку даже в небольших школах, — сказала она. — Но эта нагрузка и является сегодня камнем преткновения: из-за нее практически невозможно нагружать учителей дополнительно. При этом у педагогов по этим предметам много возможностей для альтернативной занятости вне школьного образования.
Как решать кадровые проблемы
Ситуация с уровнем оплаты труда педагога всё равно является определяющей, уверена Татьяна Куприянова.
— Мы проводили мониторинг и выяснили, что только в шести регионах России одна учительская ставка превышает уровень МРОТ, установленный с января 2024 года на уровне 19 242 рублей, — рассказала она. — В 2023 году таких регионов было 11.
В первую очередь это может затронуть молодых учителей, у которых нет набора дополнительных надбавок.
По словам Татьяны Куприяновой, сдвинуть ситуацию с мертвой точки должно решение Конституционного суда РФ от 23 сентября, который, рассматривая дело учителя начальных классов из Архангельской области, запретил внесение оплаты за дополнительную нагрузку учителей в общий размер зарплаты, если она не превышает МРОТ. Кроме того, в профсоюзе надеются на новую систему оплаты труда бюджетников, которая должна заработать с 2027 года.
Дмитрий Казаков замечает, что дефицит кадров необходимо решать не только повышением зарплаты (в профсоюзе «Учитель» выступают за формулу «оклад = 2МРОТ»), но и улучшением условий труда.
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская также подчеркивает, что вопрос недостаточного количества учителей в образовательных организациях не может постоянно решаться только за счет внутренних ресурсов.
— Очевидно, что необходимо менять механизм начисления заработной платы для школьных учителей, создавать единые для всех регионов подходы, а не увеличивать нагрузку на действующих учителей, — сказала она «Известиям». — В сентябре прошлого года правительство РФ приняло абсолютно верное решение о повышении оклада педагогическим работникам, который коррелируется с их профессиональными навыками, стажем работы и результатами труда. Сегодня мы видим улучшения — в прошлом году в целом зафиксирован рост среднемесячной заработной платы педагогических работников, но предстоит сделать еще очень многое, так как ситуация от региона к региону серьезно разнится.
Борис Илюхин, в свою очередь, полагает, что необходимо привлекать в школу выпускников вузов инженерных специальностей.
— Но для этого нужны специальные программы, — сказал он. — Во-первых, этим людям надо дать педагогическое образование (профессиональную переподготовку), во-вторых, обеспечить нормальный уровень нагрузки и спокойное вхождение в профессию: прикрепить наставников, нагружать не более чем на 1,5 ставки, ну и в-третьих — обеспечить достойный уровень заработной платы.