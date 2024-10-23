Бородатый антидот: есть ли противоядие от кадрового голода в школах

В Общероссийском профсоюзе образования рассказали «Известиям», что доля возрастных педагогов в российских школах в последние годы неуклонно растет. Так, в 2021/22 учебном году доля учителей старше 55 лет составляла 26,1%, а в 2023/24 — уже 28,4%. Педагогов старше 50 лет в школах и вовсе почти половина — 43,8% в конце прошлого учебного года. А доля учителей в возрасте старше 60 лет выросла за три последних года почти на 2% — с 13,6 до 15,5%.