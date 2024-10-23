Автор книги «Богатый папа, бедный папа» призвал инвестировать в серебро

Ранее Роберт Кийосаки рассказал, что его постоянно спрашивают о том, сколько будет стоить золото, серебро или биткоин в 2025 году. «Я отвечаю, что это глупый вопрос. Гораздо важнее то, сколько золота, серебра и биткоинов у вас есть сегодня», — сообщил он. Такие активы — это выгодные сделки прямо сегодня, но не завтра, предупредил Кийосаки. По его словам, инвесторам стоит предпочесть защитные активы, пока акции, облигации и рынок недвижимости США не рухнули и люди не бросились покупать золото, серебро, а также биткоин.