Автор книги «Богатый папа, бедный папа» призвал инвестировать в серебро

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам вкладываться серебро, пока цена драгоценного металла не выросла до $50 за унцию. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая соцсетьTwitter, заблокирована в России), назвав серебро лучшим на сегодняшний день активом.
В среду, 23 октября, по состоянию на 15:09 мск фьючерсы на серебро с поставкой в декабре торговались на бирже Comex на уровне $34,7 за унцию (-1%). За последние 12 месяцев драгоценный металл подорожал на 49,7%. Тем не менее цены на серебро все еще остаются значительно ниже своего исторического максимума вблизи отметки $50 за унцию, установленного в 2011 году.
В конце сентября цена серебра взлетела до самого высокого уровня с 2012 года на фоне ралли на рынке драгоценных металлов. Рост поддерживался возможностью увеличения промышленного использования на фоне новых стимулирующих мер для экономики в Китае, а также на фоне притока средств в обеспеченные серебром биржевые фонды. Цены на золото также выросли до рекордных уровней на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Перспектива дополнительных снижений ставок позитивно сказывается на драгоценных металлах, не приносящих процентного дохода.
В прошлом году Роберт Кийосаки заявил, что ждет величайшей катастрофы в мировой истории на финансовых рынках. Он рекомендовал инвесторам поменять структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний.
Ранее Роберт Кийосаки рассказал, что его постоянно спрашивают о том, сколько будет стоить золото, серебро или биткоин в 2025 году. «Я отвечаю, что это глупый вопрос. Гораздо важнее то, сколько золота, серебра и биткоинов у вас есть сегодня», — сообщил он. Такие активы — это выгодные сделки прямо сегодня, но не завтра, предупредил Кийосаки. По его словам, инвесторам стоит предпочесть защитные активы, пока акции, облигации и рынок недвижимости США не рухнули и люди не бросились покупать золото, серебро, а также биткоин.
В сентябре автор книги «Богатый папа, бедный папа» предсказал взрывной рост цен на золото на снижении ставки ФРС. На рынке будет много проигравших, когда денежно-кредитная политика ФРС развернется и регулятор снизит процентные ставки, заявлял он. Участники рынка начнут продавать облигации США, которые Кийосаки считает фальшивыми активами, и переметнутся в реальные активы, такие как недвижимость, золото, серебро и биткоины.
ФРС начала цикл смягчения 18 сентября со снижения ставки на 50 б.п. и прогнозирует снижение еще на 50 б.п. к концу этого года. В тот же день стоимость драгоценного металла переписала исторический рекорд, превысив $2624,9 за унцию. С тех пор серебро несколько раз обновляло рекордные значения. На торгах в среду золото подорожало до нового максимума $2758,49, что на $9 выше предыдущего исторического пика, зафиксированного во вторник.
В Citi Research повысили прогноз цен на золото и серебро, сославшись на возможное дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда США, снижение процентных ставок ФРС, а также на покупки физического золота и приток средств в биржевые фонды на драгоценные металлы. Компания пересмотрела свой прогноз цен на серебро на ближайшие 6−12 месяцев с $38 до $40 за унцию. Прогноз по золоту был повышен с $2700 до $2800 за унцию на ближайшие три месяца, при этом в перспективе года в банке ожидают роста цен на золото до $3000 за унцию.