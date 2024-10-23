Акции «Газпрома», российская валюта, индекс Мосбиржи: дайджест

Активность на рынке по-прежнему низкая — оборот торгов составил ₽58 млрд, что в два раза ниже среднедневных в 2024 году. Участники рынка в ожидании пятничного вердикта регулятора — после оглашения новой ставки волатильность точно возрастет, а обороты придут в норму. Поэтому нулевая реакция рынка на скачки нефти и валюты в общем понятна, а дивидендный оптимизм носит скоротечный характер — без отмашки ЦБ рынок не поедет, но после отыграет и все остальные вводные, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.