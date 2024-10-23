Акции «Газпрома», российская валюта, индекс Мосбиржи: дайджест

Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» подскочили на 3,02% во вторник, 22 октября, на максимуме достигнув ₽140,08 за бумагу.
Бумаги «Газпрома» отреагировали мощным восходящим импульсом на заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о возможности возобновления выплаты дивидендов многими госкомпаниями, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Но без подтверждения это лишь спекулятивная реакция», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
К окончанию торгов котировки концерна растеряли почти весь прирост, акции закрылись на уровне ₽136,24, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего дня. Тем не менее акции «Газпрома» оказались среди немногих компаний из индекса Мосбиржи, сумевших завершить день на положительной территории.
«На наш взгляд, высоких выплат от компании в 2025 году ждать не стоит, учитывая значительный долг и потребность в средствах для инвестпрограммы», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
«Пока ожидаем от концерна скромных дивидендов по итогам 2024 года с дивдоходностью около 5%», — прогнозирует Дмитрий Бабин.
Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова отметила, что поддержку акциям «Газпрома» также оказали новости о том, что ряд дочерних компаний «Газпрома», занимающихся транспортировкой газа внутри региона, объявил о проведении советов директоров, в повестке которых значится утверждение новой дивидендной политики. Кроме того, в понедельник комитет Госдумы также одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для «Газпрома» с 2025 года.
Российская валюта
Рубль продолжает ослабляться второй день подряд. По итогам торгов 22 октября пара CNY/RUB выросла на 0,31%, до ₽13,542 за юань.
В фокусе внимания валютного рынка текущей недели находится плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике 25 октября, рассказал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
Регулятор, вероятно, пойдет на дальнейшее повышение учетной ставки до 20%, что станет ответом на рост инфляционных ожиданий потребителей, полагает эксперт. По его словам, эта мера может частично поддержать курс рубля, сохранив диапазон его колебания в пределах ₽13,20−13,80 за юань до прихода крупного объема предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.
Фактор налогового периода пока не оказывает поддержки российской валюте, что делает слабость рубля угрожающей, полагает Дмитрий Бабин из БКС. По его словам, это указывает на все еще повышенный спрос на иностранную валюту и вероятность ускорения нисходящей динамики курса рубля по завершении налогового периода.
Тем не менее старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк полагает, что продажи валюты для уплаты налогов еще активизируются на этой неделе и тем самым поддержат российскую валюту.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника снизился на 0,45%, до 2755,19 пункта. Рынок снижался большую часть дня за исключением резкого скачка на фоне заявлений замминистра финансов РФ Алексея Моисеева по дивидендам.
Несмотря на положительный новостной фон, связанный главным образом с открытием в Казани саммита БРИКС в расширенном составе, растущей ценой на нефть, а также с заявлениями МВФ о том, что российская экономика стала уже четвертой в мире в терминах ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, инвесторы оставались в стороне от покупок российских акций, пишет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Вероятно, настроения инвесторов остаются пессимистичными после информации зарубежных СМИ о желании ЕС усилить санкционное давление на Россию — ввести ограничительные меры против экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ)», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Не добавляет оптимизма инвесторам анонс очередного пакета санкций США: Джанет Йеллен заявила, что на следующей неделе будут введены новые ограничения», — пишет Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций».
Активность на рынке по-прежнему низкая — оборот торгов составил ₽58 млрд, что в два раза ниже среднедневных в 2024 году. Участники рынка в ожидании пятничного вердикта регулятора — после оглашения новой ставки волатильность точно возрастет, а обороты придут в норму. Поэтому нулевая реакция рынка на скачки нефти и валюты в общем понятна, а дивидендный оптимизм носит скоротечный характер — без отмашки ЦБ рынок не поедет, но после отыграет и все остальные вводные, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,94, продать — по ₽95,17;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,95, продать — по ₽95,45.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,3, продать — по ₽93,3;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽103,81.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,7;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽13,14.
Корпоративные события
«Русгидро»: операционные результаты за третий квартал 2024 года.
«Полюс»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Другие важные события
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 15 по 21 октября.
Минфин России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025.
В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран.
Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября.
FATF рассмотрит внесение России в черный список.
США: продажи домов на вторичном рынке, сентябрь — 17:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск.
Россия: промышленное производство, сентябрь — 19:00 мск.
США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск.
Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2755,19 (-0,45%).
Индекс РТС: 898,57 (-0,97%).
S&P 500: 5851,2 (-0,05%).
Dow Jones Industrial Average: 42 924,89 (-0,02%).
NASDAQ Composite: 18 573,13 (+0,18%).