Вучич рассказал об условиях сделки с Россией по газу на эту зиму

«Шесть миллионов кубометров будут по “нефтяной формуле”… если цена на голландской бирже TTF сегодня 440 долларов за 1000 кубометров газа, то цена для нас была бы 323 доллара. Это каждый день меняется, но в любом случае цена намного ниже той, которая на TTF. На два дополнительных миллиона кубометров тоже, а на еще три миллиона кубометров 70% биржевой цены и 30% по “нефтяной формуле”. Это ниже биржевой цены, и я очень благодарен российской стороне», — подчеркнул Вучич.