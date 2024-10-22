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В Германии сделали неожиданное заявление о российской экономике

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Россия будет одной из трех крупнейших экономик мира.

Источник: © РИА Новости

«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — написал он.

Претендентами на четвертое место в этом рейтинге, по мнению Доткома, являются Германия и США.