В ГД предложили увеличить в шесть раз штрафы для УК за игнорирование жалоб

«Сфера ЖКХ, с проблемами которой люди сталкиваются каждый день, остается одной из самых запутанных и часто коррумпированных. Собственники, особенно старшего возраста, все еще верят в ЖЭК, который должен решать их проблемы. А молодое поколение не может найти управу на управляющие компании. В Волгограде на УК за последние 3 месяца направили более 1,5 миллиона штрафов, в Красноярске — 2,3 миллиона, в Мурманске руководителей 9 компаний оштрафовали на 500 тысяч рублей. Только руководство УК штрафы на юрлиц просто добавляют в счета и создают дополнительную финансовую нагрузку на собственников. При этом результата работы никакого нет», — пояснил Слуцкий.