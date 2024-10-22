Упекли в дар дом: в ФНП призвали заверять подаренное жилье

— Например, 87-летняя Надежда Михайловна из Москвы сама не поняла, как подарила квартиру молодому врачу. Он помогал ей по хозяйству, а в какой-то момент принес на подпись какие-то бумаги. Как выяснилось позднее — дарственную. Еще один случай: за несколько лет до смерти женщина якобы подарила квартиру бывшему соседу. Позже суд установил, что в тексте договора были ошибки, а дарительница в момент подписания документа находилась в преклонном возрасте и страдала психическим расстройством, поэтому не понимала, какую сделку заключает, — поясняют в Федеральной нотариальной палате.