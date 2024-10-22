Точки отступа: Росимущество призвало создать платформу публичной собственности

В России назрела необходимость запуска единой платформы публичной собственности, заявил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов на Московском финансовом форуме. Он также обратил внимание на актуальную работу по выявлению объектов федеральной собственности, которую ведомство проводит сейчас совместно с регионами. Для чего необходима эта платформа и поможет ли она ускорить выполнение планов по приватизации, разбирались «Известия».
Одно окно
Строго говоря, Росимущество — уже своего рода платформа публичной собственности, заметил руководитель образовательной программы «Экономика» Президентской академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Десятниченко.
— Но основной ее недостаток в текущем формате — отсутствие технической возможности видеть полную и исчерпывающую картину по всем объектам по принципу одного окна. Данные есть, но они рассредоточены и не сведены в единый набор атрибутов объекта, — заявил «Известиям» эксперт.
По его словам, пока система работает практически в ручном режиме, что ограничивает возможности оперативного управления объектами, получения их полной характеристики.
Случаи, когда оказывается, что невозможно оперативно и с минимальными издержками установить конкретного собственника, не единичны. Это, в частности, затрудняет смену собственника, приватизацию, ремонт и поиск инвесторов.
Создание единой платформы позволит обобщить, упорядочить и свести воедино все доступные сведения о строениях. Впоследствии это поможет легко и быстро получать исчерпывающие сведения о любом объекте, видеть всю историю его жизненного цикла, считает Дмитрий Десятниченко.
Неравномерное распределение
Массовая приватизация значительно сузила сегмент государственной собственности, но, тем не менее, государственный сектор занимает немалую долю в экономике России, заметила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
— Следует отметить, что публичная собственность разделена на федеральную и региональную довольно неравномерно. Перевод федеральной собственности в субфедеральную проходил не так активно, поэтому многие объекты, а иногда и целые комплексы федеральной собственности приходили по своему состоянию в плачевное состояние, так как у регионов не хватало средств на их поддержание в нормальном состоянии или на ремонт, — сказала «Известиям» эксперт.
Это касается самых разных строений, включая и памятники культуры, архитектуры и истории. Развитие малых городов и внутреннего туризма выявило проблемы.
Поэтому запуск единой платформы публичной собственности, инициируемый Росимуществом, сейчас актуален, отметила Наталья Казанцева.
— Платформа дополнит существующие системы учета объектов публичной собственности, активизирует процесс их инвентаризации, усилит взаимодействие федеральных и субфедеральных органов исполнительной власти в плане решения вопроса о состоянии строений, необходимой реставрации или утилизации, — считает эксперт. — Это важно, так как в ходе уже проводимой инвентаризации из сотен тысяч зданий более четырех тысяч оказались не подлежащими восстановлению.
Впрочем, часть выявленных объектов возможны к дальнейшему восстановлению. В этом случае возможны различные пути решения. Например, что-то восстановит сам субъект федерации, обладающий необходимыми ресурсами. Возможно, остальное имущество постепенно приведут в порядок на средства государственного бюджета. Также есть варианты частно-государственного партнерства.
— Но все-таки основной целью создаваемой платформы, по нашему мнению, должна стать передача, если это возможно по существующим нормативным документам, в частную собственность. Ряд компаний, а, возможно, также общественных объединений или даже частных лиц могли бы стать собственниками. Конечно, это не касается тех редких случаев, когда объект передается в собственность за символическую сумму, например, в 1 рубль и затем в нем производится многомиллионная реставрация, — рассказала Наталья Казанцева.
Речь идет о полноценной приватизации объектов, находящихся в нормальном состоянии. Специальная информация и прописанные процедуры во вновь создаваемой платформе могут активизировать этот процесс. Это улучшит ландшафт наших населенных пунктов, создаст новые виды производств и деятельности, а также приведет к появлению новых рабочих мест, а главное — принесет государственному бюджету необходимые средства, считает эксперт.
Продажа и снос
Ранее заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов заявил, что назрела необходимость запуска единой платформы публичной собственности.
«Мы в ведомстве проводим с региональными властями и сенаторами серьезную работу по приведению в порядок объектов федеральной собственности. Инвентаризацией мы давно занимаемся, но в этом году мы вместе с властями субъектов проанализировали более 300 тыс. строений. Заканчиваем в этом месяце, но уже выявили более 4 тыс. объектов, которые находятся в плачевном состоянии», — отметил он.
По его словам, часть зданий уйдет на продажу, а остальные придется утилизировать, так как восстановлению они уже не подлежат.
Поступления в бюджет РФ от приватизации составили 50 млрд рублей, сообщал накануне директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов. Ведомство ожидает новых поступлений до конца года и надеется выполнить план в 100 млрд рублей.
В законе о бюджете на 2024 год доходы от приватизации заложены на уровне около 1 млрд рублей. Однако глава Минфина Антон Силуанов в марте заявлял о необходимости скорректировать этот план — финансовое ведомство считает, что в 2024 году доходы от таких продаж должны составить не менее 100 млрд рублей.
Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на трехлетний период, доходы бюджета РФ от приватизации федерального имущества в 2025—2027 годы ожидаются в целом чуть более 7 млрд рублей, по 2,4 млрд рублей ежегодно.
Основная цель создания платформы — стимулирование экономического роста в регионах и муниципальных образования, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росимущества.
Это будет возможно за счет унификации и цифровизации процессов управления имуществом, а также агрегирования данных по всему государственному и муниципальному движимому и недвижимому имуществу (в том числе по неразграниченному). Ожидается, что анализ этой информации позволит существенно повысить эффективность управления.
«Созданные Росимуществом цифровые сервисы уже позволили сократить в три раза сроки включения объектов в план/перечень приватизации, увеличить в два раза динамику продаж и повысить доходы от управления на 4,3 млрд рублей по итогам 2023 года. Считаем, что создание ЕЦП на основе сервисов Росимущества позволит достичь соизмеримых результатов от управления государственным и муниципальным имуществом», — отметили в федеральном агентстве.