Точки отступа: Росимущество призвало создать платформу публичной собственности

— Но все-таки основной целью создаваемой платформы, по нашему мнению, должна стать передача, если это возможно по существующим нормативным документам, в частную собственность. Ряд компаний, а, возможно, также общественных объединений или даже частных лиц могли бы стать собственниками. Конечно, это не касается тех редких случаев, когда объект передается в собственность за символическую сумму, например, в 1 рубль и затем в нем производится многомиллионная реставрация, — рассказала Наталья Казанцева.