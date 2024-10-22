Т-банк разморозил активы на ₽3,5 млрд из «Вечных портфелей»

Т-банк вернул доступ к почти половине активов, ранее замороженных в «Вечных портфелях», сообщил глава банка Станислав Близнюк в кулуарах конференции «ТОЛК», передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы смогли вернуть половину средств из фондов, не просто выделив ЗПИФ (закрытые паевые инвестиционные фонды), но и разблокировав часть заблокированных активов в иностранной инфраструктуре. Получилось вернуть клиентам почти половину их заблокированных денег. Вместе с “Инвесткопилками” мы смогли разморозить около 3,5 млрд рублей и открыть торговлю для 450 тыс. людей», — сказал Близнюк.
В то же время он отметил, что половину активов Т-банк перевел в ЗПИФы, из которых деньги смогут вернуть только в случае частичной или полной разблокировки активов. «Тогда средства из фонда автоматически поступят на ваш брокерский счет», — сказал глава банка, добавив, что торги фондами TUSD и TEUR начнутся уже на этой неделе.
Мосбиржа сегодня сообщила о том, что по обоим фондам уже установлены расчетные цены одного пая:
для инвестиционных паев БПИФ «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Д» (TUSD) — 5,38 ₽;
для инвестиционных паев БПИФ «Т-Капитал — Стратегия вечного портфеля Е» (TEUR) — 5,43 ₽
Весной 2022 года все виды ПИФов, среди активов которых были иностранные бумаги, столкнулись с блокировкой работы. Из-за ограничений, введенных западными депозитариями, а затем и санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) управляющие компании потеряли доступ к управлению активами и были вынуждены приостановить операции по фондам.
На 31 мая 2022 года под блокировкой внутри 159 ПИФов оказались, согласно данным Банка России, активы 2,7 млн пайщиков на общую сумму 379 млрд руб. В течение последующих лет ряду УК, в том числе «Т-Капиталу», удалось возобновить работу ряда фондов.
Тинькофф Банк (ныне Т-банк) попал под санкции Евросоюза 24 февраля 2023 года. Ограничения предполагали заморозку активов в юрисдикции ЕС, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком. После включения в санкционный список управляющая компания «Тинькофф Капитал» приостановила торги паями 15 фондов.