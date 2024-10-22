Т-банк разморозил активы на ₽3,5 млрд из «Вечных портфелей»

В то же время он отметил, что половину активов Т-банк перевел в ЗПИФы, из которых деньги смогут вернуть только в случае частичной или полной разблокировки активов. «Тогда средства из фонда автоматически поступят на ваш брокерский счет», — сказал глава банка, добавив, что торги фондами TUSD и TEUR начнутся уже на этой неделе.