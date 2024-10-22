Совсем скисли: производители предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

Крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции: это касается товаров марок «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и др. Причина, как утверждает бизнес, — дефицит сырья и растущие издержки. В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют.
Почему дорожает молоко
Крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузки товара торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию. «Известия» ознакомились с документами, которые направили ритейлу более 10 компаний — в том числе крупные федеральные и известные региональные производители.
Так, бывшее подразделение Danone — компания H&N (бренд «Простоквашино») уведомила ритейлеров, что временно останавливает отгрузки масла сливочного 72,5% жирности и 82% с 1 сентября. Производитель указал, что переработчики молока «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого». Такая же проблема возникла и с маслом — по данным компании, оно подорожало на 48 и 55% соответственно.
Ключевые факторы, которые повлияли на этот процесс, уточняется в документе, — низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке, а также небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье и повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий.
Есть и другие примеры: с 1 октября «Милком» приостановил производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко», а также существенно сократил изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объем поставок и молочный комбинат «Альметьевский». Предупредили о перебоях в поставках «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и «Северное молоко». Приостановили выполнение заказов производители «Агросила» и «Ярмолпродукт», лимитировал поставки «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Причиной все компании называют дефицит сырья. Соответствующие уведомления уже направлены в торговые сети.
Ряд производителей также предупредил о повышении цен на молочную продукцию. Это, например, H&N (+2%) и «Вимм-Билль-Данн» (3,4%). Также объявили о повышении в среднем на 10% на товары «Савушкин», «Агросилы», «Алабуга Соте» и «Молвест». «Милком» прислал ритейлерам уведомление о росте цен на 16%, «Альметьевский» — на 20%.
«Известия» направили запрос в ФАС. В Молочном союзе на вопросы редакции не ответили, как и вышеуказанные производители. Представитель производителя «Агросила» уточнил, что «в нынешних экономических условиях изменилась структурная матрица выпускаемых продуктов, увеличилась доля более высокомаржинальных товаров, таких как сыр, и снизилась низкомаржинальных, например масла».
«Текущий спрос на качественное масло больше, чем наше обычное предложение», — отметили представители «Ирбитского молочного завода».
Справка «Известий»
Как ранее писали «Известия», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь увеличились на 7,98%, а с начала года рост составил 17,96%. Это может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование, право на которое возникает у правительства, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора. На ситуацию уже обратили внимание в Госдуме. Так, например, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития. Именно это ведомство принимает решения и устанавливает предельно допустимые цены на социально значимые товары первой необходимости.
Какая наценка на масло
— Уведомления, которые могут получать торговые сети от отдельных поставщиков о корректировке объемов продаж какой-либо продукции по долгосрочным контрактам, не говорят о сокращении или приостановке производства товаров, — сказали «Известиям» в Минсельхозе.
На сегодняшний день ни в ведомство, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла.
Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией, заверили в министерстве. В январе-августе отечественные производители выпустили 221,2 тыс. т сливочного масла, это примерно соответствует уровню прошлого года, отметили в Минсельхозе. С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года, добавили там.
В адрес розничных сетей действительно поступают уведомления от некоторых поставщиков о том, что они прекращают промоакции со сливочным маслом и частично сужают предусмотренные договорами объемы поставок, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Но в целом дефицита сливочного масла розничные сети сейчас не фиксируют.
— Сливочное масло — один из наиболее востребованных товаров среди конечных и оптовых потребителей, в том числе производителей кондитерских изделий. Оно конкурирует за сырье и другими продуктами, которые используют молочные жиры, — добавил он. — За последние несколько месяцев значительно выросла стоимость продукции из молочных жиров: в сентябре 2024 года в годовом выражении темпы роста цены сливочного масла более чем вдвое опередили рост стоимости молочной продукции в целом.
Сложившаяся ситуация ориентирует производителей на оптовые поставки. Экспорт этого товара в соседние страны сейчас также привлекателен для изготовителей, отметил Игорь Караваев.
Торговля ориентирована на спрос покупателей: сети стремятся сдерживать подорожание за счет собственных инвестиций, в итоге цены на сливочное масло растут ниже закупочных, сказал эксперт. С начала года средняя наценка ритейлеров — членов АКОРТ на самые ходовые позиции сливочного масла «первой цены» находится в пределах 10−12%, что не покрывает издержки ритейлеров на их реализацию. На прошлой неделе средняя полочная цена масла сливочного «первой цены» в крупных торговых сетях составила 866 рублей за 1 кг, добавил Игорь Караваев.
«Известия» направили запрос в торговые сети, включая «Магнит», «Ашан», Metro, «Верный» и «Азбуку вкуса». В X5 Group сообщили, что наценка на социально значимые товары «первой цены» категории «масло сливочное» отрицательная и в среднем составляет −4,5%. Кроме того, оптовые цены на масло за последний год росли на 7% быстрее розничных, это говорит о том, что сети сдерживают полочную инфляцию, снижая доходность, добавили там.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил рост цен увеличением себестоимости производства. Не стоит забывать о наценке торговых сетей: средние цены на сливочное масло в опте составляют 606,4 рубля за 1 кг, а в рознице — 1040,7 рубля за 1 кг, то есть наценка составляет более 70%, добавил эксперт.
— Для того чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку. Единицы процентов, о которых розничная торговля отчитывается как о минимальной наценке, это, скорее всего, одна позиция на полке из нескольких десятков других товаров в этой категории. На общую статистику эти данные розницы сильно не влияют, — уверен он.
Производство сливочного масла в РФ в январе-августе составило 221,1 тыс. т (+1,6% к аналогичному периоду 2023-го), то есть рынок стабилен и дефицита нет, подчеркнул эксперт.