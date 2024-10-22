Совсем скисли: производители предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

Как ранее писали «Известия», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь увеличились на 7,98%, а с начала года рост составил 17,96%. Это может стать причиной для вмешательства государства в ценообразование, право на которое возникает у правительства, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора. На ситуацию уже обратили внимание в Госдуме. Так, например, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил обращение в Минэкономразвития. Именно это ведомство принимает решения и устанавливает предельно допустимые цены на социально значимые товары первой необходимости.