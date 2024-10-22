Силуанов сообщил подробности о планирующемся создании платежной системы БРИКС

До этого, 16 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что расчетные платформы, которые разрабатываются в БРИКС в виде альтернативы американскому доллару и евро, привлекают всё больше стран. Он указал, что в мировом сообществе никто не хочет оказаться под санкциями США и сейчас идет процесс обрушения структур, которые создавались в рамках западной глобализации.