Силуанов сообщил подробности о планирующемся создании платежной системы БРИКС

«Это платежная система, которая позволит заменить банковские организации с одной стороны. С другой стороны, [позволит] включить систему передач финансовых сообщений. Эта система планируется на новых форматах, подходах, с учетом использования цифровых финансовых активов. Это новая конструкция системы», — сказал министр.
По его словам, система передачи финансовых сообщений стала политизированной, поэтому на саммите БРИКС тема независимой политики расчетной системы актуальна.
«Мы на встрече министров финансов неоднократно об этом говорили. Идут дискуссии», — добавил Силуанов.
18 октября Силуанов также отметил, что платежная система стала инструментом политического давления на страны. Россия не может этого допустить, поэтому выходом является создание альтернативной и независимой системы в рамках БРИКС, подчеркнул министр. При этом инициатива основана на современных технологиях и будет работать независимо от банковских учреждений недружественных стран.
До этого, 16 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что расчетные платформы, которые разрабатываются в БРИКС в виде альтернативы американскому доллару и евро, привлекают всё больше стран. Он указал, что в мировом сообществе никто не хочет оказаться под санкциями США и сейчас идет процесс обрушения структур, которые создавались в рамках западной глобализации.