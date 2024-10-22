Шаг за порог: самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза

В Госдуме предложили новый способ вывода самозанятых из тени — для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза, до 3,6 млн рублей. Повышение соответствует уровню накопленной инфляции с 2019-го, когда был введен специальный режим с установленным тогда лимитом в 2,4 млн, следует из материалов к депутатскому законопроекту (есть у «Известий»). Из-за низкого предельного значения самозанятые, которые теперь зарабатывают больше, уходят в тень, а казна недополучает доходы. В Минфине допустили изменения, но уже после окончания эксперимента в 2028-м. Следует ли продлевать налоговые льготы этой категории граждан и как бизнес предлагает донастроить режим — в материале «Известий».
Почему хотят повысить порог дохода самозанятых
В России предлагают увеличить порог максимального дохода самозанятых. В 2025-м его хотят довести до 3,6 млн рублей с последующим ростом до 3,8 млн, 4 млн и 4,2 млн в следующие три года соответственно. Такой законопроект (есть у «Известий») подготовил к внесению в ГД глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Как упоминается в пояснительной записке к инициативе, сегодня применять такой режим вправе россияне с годовым доходом не выше 2,4 млн. Предельная величина не менялась с 2019-го, когда ввели налог на профессиональный доход. При этом инфляция с 2019-го по 2024-й оказалась выше, чем изначально было заложено в прогнозах социально-экономического развития, указывается в документе. Там уточняется: по данным Росстата, цены на товары и услуги за этот период увеличились более чем в 1,5 раза.
Справка «Известий»
В России для работающих на себя действует специальный режим — налог на профессиональный доход (НПД). Его ввели в 2019 году в качестве эксперимента на 10 лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые перешли на НПД, платят сбор по льготной ставке — 4% (с доходов от физлиц) и 6% (с доходов от юрлиц и ИП). Других обязательных платежей нет.
В материалах к законопроекту отмечается, что до 2022-го доля плательщиков НПД с доходом около 2,4 млн в год была незначительной. Однако сейчас всё больше россиян при работе на себя выходят за этот лимит. Например, многие самозанятые таксисты зарабатывают 2,4 млн уже за полгода, говорится в пояснительной записке.
Чтобы сохранить право на налоговые льготы, многие граждане скрывают свой заработок, то есть уходят в тень, следует из документа. А это, в свою очередь, приводит к снижению доходов бюджета из-за сокращения поступлений сборов.
Специальным режимом пользуются уже больше 10 млн россиян, сказал «Известиям» автор инициативы Ярослав Нилов. По его словам, новые нормы позволят увеличить численность самозанятых, снизить количество используемых ими теневых сделок, а также повысить бюджетные доходы. По последним данным ФНС (редакция их изучила), в РФ насчитывается свыше 11,5 млн самозанятых. На сентябрь они обеспечили 8,8 млрд налоговых поступлений.
В то же время в Минфине хотят дождаться окончания действия эксперимента, чтобы определиться с изменениями параметров режима. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме (МФФ) 18 октября. По его словам, в ведомстве будут принимать соответствующее решение после 2028 года.
В пресс-службе Минфина сообщили «Известиям», что одним из условий при введении режима НПД была неизменность его параметров на 10 лет. Кроме того, доля плательщиков НПД, получающих доходы, приближенные к предельному значению (от 2,2 млн рублей до 2,4 млн рублей), незначительна: она составила в 2023 году 0,7% от общего количества плательщиков НПД. Поэтому корректировка параметров режима до окончания эксперимента 2028-го не планируется, уточнили в ведомстве.
«Известия» обратились в Минэк с просьбой прокомментировать депутатское предложение. В ведомстве порекомендовали обратиться в ФНС, редакция направила туда запрос.
В 2023-м депутаты Госдумы уже предлагали увеличить годовой лимит дохода самозанятых до 4,8 млн рублей. Правительство отклонило законопроект, объяснив это тем, что доля плательщиков, зарабатывающих такую сумму, незначительна.
Следует ли менять и продлевать режим самозанятости
С 2019 года, когда запустили режим самозанятости, инфляция выросла, а рубль просел, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
— Специальный налоговый режим для самозанятых себя оправдал, и его не нужно сильно модифицировать. Разве что следует сделать предельную сумму годового дохода не фиксированной, а плавающей, то есть ежегодно индексировать ее на уровень инфляции. Или, когда рост цен будет более стабильным, — повышать лимит раз в несколько лет, — считает Наталья Мильчакова.
По итогам 2023 года самозанятые в совокупности заработали 1,4 трлн рублей, что составило 0,8% от российского ВВП, отметила эксперт. По ее словам, работающие на себя, как правило, аккуратно платят налог, что выгодно и государству за счет дополнительных поступлений, и им самим, так как НПД значительно ниже, чем НДФЛ или сборы с ИП.
В условиях высокой инфляции реальный заработок снижается — важно учитывать этот фактор, чтобы работающие на себя не теряли интерес к формализации труда и не уходили в тень, уверена доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Впрочем, представители бизнеса считают существующий порог достаточным. В частности, такое мнение высказал глава «Опоры России» Александр Калинин в разговоре с «Известиями» на МФФ. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова уверена, что многие самозанятые уходят в тень не из-за низких лимитов, а чтобы не нести дополнительную ответственность при выполнении работ, где требуется лицензирование (медицинские услуги, производство продуктов питания).
Сейчас же режим НПД не предполагает строгого контроля деятельности работающих на себя. Как считает Елена Дыбова, повышение порога по доходам самозанятых может усилить несправедливость по отношению к предпринимателям, которые ведут бизнес в соответствии со всеми правилами.
— Продлевать режим НПД тем не менее нужно, но при этом следует четко разграничить, кто действительно занимается самозанятостью, где человек работает своими руками и не имеет крупных доходов, от тех, кто использует этот статус для ухода от налогов. Это поможет защитить легальный бизнес и сделать систему справедливой, — считает вице-президент ТПП.
В Корпорации МСП режим самозанятости также оценивают положительно. Как сказал гендиректор организации Александр Исаевич, он дает возможность обеспечения занятости и поддержания приемлемого уровня жизни граждан, а также обеспечивает стартовую базу для создания перспективного бизнеса.