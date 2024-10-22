Шаг за порог: самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза

В Госдуме предложили новый способ вывода самозанятых из тени — для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза, до 3,6 млн рублей. Повышение соответствует уровню накопленной инфляции с 2019-го, когда был введен специальный режим с установленным тогда лимитом в 2,4 млн, следует из материалов к депутатскому законопроекту (есть у «Известий»). Из-за низкого предельного значения самозанятые, которые теперь зарабатывают больше, уходят в тень, а казна недополучает доходы. В Минфине допустили изменения, но уже после окончания эксперимента в 2028-м. Следует ли продлевать налоговые льготы этой категории граждан и как бизнес предлагает донастроить режим — в материале «Известий».