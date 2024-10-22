Производство сидра и пуаре в России за пять лет выросло вдвое

В категории пива и пивных напитков наибольший рост показала именно категория пивных напитков: на 24,5% с 2019 года и на 16,6% по сравнению с 2023 годом. В свою очередь производство пива за пять лет выросло на 13,5% (с 522,5 млн дал в 2019 году до 603,6 млн дал в 2024 году), а за год — на 9,8% (с 549,7 млн дал в январе—сентябре 2023 года).