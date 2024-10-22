Производство сидра и пуаре в России за пять лет выросло вдвое

Так, за январь—сентябрь 2019 года было произведено 5 млн дал этих напитков, а за аналогичный период 2024 года — 10,1 млн дал. Рост составил 51%. При этом рост производства в этой категории за год составил 32,1% (с 7,7 млн дал в январе—сентябре 2023 года).
Выросли за пять лет и показатели производства пива и пивных напитков — на 14,9%. В январе—сентябре 2019 года в этой категории было произведено 589,4 млн дал, а за аналогичный период 2024 года — 692,2 млн дал. При этом рост категории за год составил 10,6% (с 625,6 млн дал за три квартала 2023 года).
В категории пива и пивных напитков наибольший рост показала именно категория пивных напитков: на 24,5% с 2019 года и на 16,6% по сравнению с 2023 годом. В свою очередь производство пива за пять лет выросло на 13,5% (с 522,5 млн дал в 2019 году до 603,6 млн дал в 2024 году), а за год — на 9,8% (с 549,7 млн дал в январе—сентябре 2023 года).
В Росалкогольтабакконтроле отметили, что «рост производства пивоваренной продукции с начала года является отличной иллюстрацией результатов внедрения Реестра пивоваров».
Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») рассказали о том, что в апреле—августе 2024 года российские пивовары увеличили выпуск пива в кегах на 39,8%, до 685 млн литров. Ассоциация производителей пива, солода и напитков сообщала, что треть всего пива, которое производилось в России в 2023 году, было выпущено в пяти регионах-лидерах. В их число вошли Московская, Новосибирская, Ульяновская и Самарская области, а также Татарстан.