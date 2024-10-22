Оператор аренды электросамокатов Whoosh объявил дивиденды за 9 месяцев

Совет директоров оператора аренды средств индивидуальной мобильности Whoosh (WUSH) рекомендовал выплату дивидендов по акциям в размере ₽2,11 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Дивидендная доходность выплаты по текущим ценам составляет 1,28%.
Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании, которое пройдет 26 ноября. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 6 декабря. Последний день для покупки акций под дивиденды с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 5 декабря.
Акции оператора аренды электросамокатов и электровелосипедов Whoosh на торгах Московской биржи отреагировали на сообщение о дивидендах снижением. По состоянию на 10:09 мск подешевели на 1,4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и торговались на уровне ₽164,2 за бумагу.
Дивидендная политика компании, принятая в 2022 году, предусматривает выплату акционерам 50% от чистой прибыли, если соотношение чистый долг / EBITDA меньше 1,5x. Если показатель более 1,5x, но не более 2,5х, выплата составляет 25%, а если показатель более 2,5x — дивиденды не выплачиваются.
Выручка Whoosh в первом полугодии 2024 выросла на 42% по сравнению с тем же показателем прошлого года и достигла ₽6,3 млрд. EBITDA повысилась на 36% — до ₽2,8 млрд. Чистая прибыль составила около ₽259 млн. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2x. В соответствии с принятой дивидендной политикой, целевая сумма дивидендов в таком случае составляет 25% от чистой прибыли по МСФО.
По результатам девяти месяцев 2023 года оператор аренды электросамокатов Whoosh выплатил дивиденды в размере ₽10,25 на одну акцию. Общая сумма выплат владельцам бумаг составила ₽1,14 млрд. Финальные дивиденды по итогам 2023 года не выплачивались.
Компания Whoosh разрабатывает решения для микромобильности. Сервис запустили в 2019 году выходцы из компании S7 Group — бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. Компания предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии, Казахстане и других странах. Количество локаций присутствия сервиса на конец сентября 2024 года составило 60 городов.
Whoosh вышел на Московскую биржу в декабре 2022 года. В ходе размещения сервис привлек ₽2,1 млрд. Это было единственное в стране IPO за весь 2022 год. Торговый код на Московской бирже — WUSH.
Число поездок пользователей за девять месяцев 2024 года выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 126,8 млн. Количество зарегистрированных в сервисе Whoosh аккаунтов составило 26,6 млн. За последний год количество зарегистрированных аккаунтов увеличилось на 36%. Парк Whoosh за девять месяцев 2024 года вырос на 42%.