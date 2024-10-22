Оператор аренды электросамокатов Whoosh объявил дивиденды за 9 месяцев

Выручка Whoosh в первом полугодии 2024 выросла на 42% по сравнению с тем же показателем прошлого года и достигла ₽6,3 млрд. EBITDA повысилась на 36% — до ₽2,8 млрд. Чистая прибыль составила около ₽259 млн. Отношение чистого долга к EBITDA на 30 июня составило 2x. В соответствии с принятой дивидендной политикой, целевая сумма дивидендов в таком случае составляет 25% от чистой прибыли по МСФО.